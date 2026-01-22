Россияне готовят новые удары по энергетике и объектам АЭС, - представитель Украины в ОБСЕ

Он подчеркнул, что Россия намеренно пытается создать условия, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа.

Украина располагает данными о подготовке россиянами новых ударов по объектам энергетики и инфраструктуры, включая те, которые обслуживают атомные электростанции.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Ростислав Палагусинец, передает Укринформ. "У нас есть информация о подготовке к дальнейшим российским ударам по энергетическому сектору и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные электростанции", - сказал Палагусинец.

Выступая на форуме по безопасности ОБСЕ, он отметил, что каждая атака россиян на энергосектор в разгар суровой зимы подрывает усилия ключевых государств, включая США, по прекращению войны.

"Украина максимально конструктивна в дипломатии, тогда как РФ сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми", - подчеркнул Палагусинец.

На форуме он заявил, что только в этом отопительном сезоне РФ 256 раз атаковала энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, а с 11 января удары по энергетическим объектам происходят почти ежедневно.

"Военный преступник Путин продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей", - сказал он и добавил, что атаки россиян задуманы так, чтобы максимизировать страдания украинцев.

"Россия намеренно пытается создать условия, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа, что точно соответствует определению статьи II (c) Конвенции о геноциде", - заявил заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.

В связи с этим Палагусинец призвал ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов, а также усилить политическое, экономическое и дипломатическое давление на РФ.

Массированный удар по Украине 20 января

Как сообщал УНИАН, 20 января россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Под ударом оказалась энергосистема, в результате чего часть Киева осталась без света и тепла. Отключение света также есть в шести областях.

В тот день россияне запустили по Украине противокорабельную ракету "Циркон". Она летела по энергетическому объекту в Винницкой области из временно оккупированного Крыма.

Всего было применено 18 баллистических и 15 крылатых ракет Х-101 и 339 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас".

