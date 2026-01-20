Россияне атаковали Украину 'Цирконом': в ВМС указали на важные детали

По мнению представителя ВМС, противнику эта ракета "интересна" тем, что она сверхзвуковая.

20 января во время массированной атаки по Украине Россия применила противокорабельную ракету "Циркон", которую, вероятно, проблематично запускать с надводных ракетоносителей из-за каких-то проблем. Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Некоторые аналитики считают, что она еще сырая, хотя уже не новая. С другой стороны, в начале полномасштабного вторжения они (россияне – УНИАН) ее несколько раз применяли. И тогда у них уже были проблемы с тем, чтобы переобучить ее из противокорабельного статуса работать по земле. Во время полета, когда она видела какую-то конструкцию, например, гаражи, она поворачивала и летела туда. У нас таких примеров в Николаевской области было несколько в 2022 году", – рассказал Плетенчук.

Он добавил, что аналогичные случаи были и в Херсонской области. Но, по мнению специалистов, ракета "Циркон" в формате "земля-земля" не совсем доработана.

По словам спикера, ракеты "Циркон" и "Оникс" в определенной степени схожи в применении – они обе сверхзвуковые и противокорабельные. И основная их проблема, говорит Плетенчук, в том, что они проектировались не для отработки по наземным целям.

Возникает еще один вопрос, отмечает представитель ВМС Украины: почему противник не применяет эти ракеты с носителей в Черном море, имея универсальные пусковые установки на соответствующих кораблях.

"Значит, у них есть какие-то сложности с их применением. Теоретически их можно было бы запускать с кораблей, но нет...", – сказал военный.

Поэтому, по его мнению, вероятно, в ближайшее время изменений в применении этой системы вооружения мы не увидим. Потому что, если бы такая возможность у оккупантов была, "мы бы ее уже увидели":

"Циркон" интересен для россиян, потому что это сверхзвуковая ракета. Ее перехватить труднее, чем "Калибр", конечно. Это более сложная цель".

Атака по Украине 20 января

Сегодня ночью российская армия атаковала Украину ракетами и дронами. Среди средств поражения, которые применил враг, была противокорабельная ракета "Циркон". Ее враг выпустил по энергетическому объекту в Винницкой области из временно оккупированного Крыма.

Всего было применено 18 ракет, летевших по баллистической траектории, 15 крылатых ракет Х-101 и 339 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

