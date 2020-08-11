Наблюдатели ОБСЕ заметили пересечение российско-украинской границы микроавтобусом с надписью "Груз-200"

Отдельно еще был замечен похоронный микроатобус с надписью «Ритуальный кортеж».

В Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляют, что заметили пересечение российско-украинской границы микроавтобусом с надписью «Груз-200».

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Об этом говорится в недельном отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

В частности, 4 августа в 19:50 наблюдатели видели микроавтобус с украинскими номерными знаками, который прибывал на пограничный пункт пропуска («Донецк») со стороны Украины.

«Транспортное средство имело надпись «Груз-200» (на русском) на лобовом стекле», - отметили в СММ.

Также кроме водителя в салоне находилось трое пассажиров - мужчина и две женщины. После прохождения процедур пограничного контроля микроавтобус пересек границу и въехал на территорию Российской Федерации.

Кроме того, 9 августа в 5:56 наблюдатели ОБСЕ видели похоронный микроавтобус с номерными знаками РФ, который въезжал на пограничный пункт пропуска «Донецк» с территории России.

«Транспортное средство сбоку имело надпись «Ритуальный кортеж» (на русском)!» - говорится в отчете.

После прохождения процедур пограничного контроля этот микроавтобус проследовал на оккупированную территорию Украины, добавили в миссии.

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Перевод: Виталий Саенко