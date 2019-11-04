ОБСЕ: из-за взрывов боеприпасов на Донбассе за 2 недели пострадали 7 детей

Кроме того, в течение охваченного периода миссия зафиксировала около 16 200 нарушений режима прекращения огня, среди которых примерно 3 500 взрывов.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в период с 14 по 27 октября осуществляли патрулирование в Золотом Луганской области, зафиксировали 14 жертв среди гражданского населения. В частности, миссия подтвердила сообщение о семерых детей, которые получили ранения в Золотом.

В отчете наблюдателей говорится о 5 мальчиках и 2 девочках, которые получили ранения в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов.

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«Детей, особенно мальчиков, часто привлекают мины и невзорвавшиеся боеприпасы; они ошибочно принимают их за игрушки или ценные предметы», — отметили в ОБСЕ.

Кроме того, в течение охваченного периода миссия зафиксировала около 16 200 нарушений режима прекращения огня, среди которых примерно 3500 взрывов. В течении предыдущего двухнедельного периода было зафиксировано примерно 17 000 таких нарушений, в частности ориентировочно 3200 взрывов.

Всего с начала 2019 года СММ подтвердила гибель 16 человек среди гражданского населения и ранения. Также наблюдатели подтвердили 121 случай ранений среди гражданских.