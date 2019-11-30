Оккупанты отказываются гарантировать тишину для восстановления электроснабжения в Марьинке

Дома остаются обесточенными с 25 ноября.

Ремонтные бригады не могут возобновить электроснабжение около 60 домов в Марьинке, поскольку российские оккупанты не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook, 25 ноября сильными порывами ветра были оборваны линии электропередач, в результате чего обесточены около 260 частных домов в Марьинке.

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Украинские ремонтные бригады оперативно возобновили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Жовтневой, остаются обесточенными.

"По состоянию на 14.00 30 ноября гарантии соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлены. Без этого ремонтная команда АО «ДТЭК Донецкие электросети» и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причины отсутствия электроэнергии. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

Также сказано, что украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, вооруженным формированиям РФ были направлены запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня.

"Последний запрос отправлен сегодня, 30 ноября", - сказано в сообщении.