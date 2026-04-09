Других вариантов нет: Плетенчук объяснил, чем интересен ВСУ Новороссийский порт

По словам военного, враг может вывести остатки ЧФ, но не имеет на то ни желания, ни политической воли.

В Новороссийске (Краснодарский край РФ) в настоящее время находятся боевые единицы Черноморского флота (ЧФ) России, которые в свое время враг вывел из временно оккупированного Крыма - если подтвердится поражение одного из фрегатов, в акватории Черного моря останется 5 носителей ракет типа "Калибр". Также через Новороссийск проходит большое количество нефти, экспорт которой "подпитывает" войну против Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Не следует забывать, что Новороссийск - крупнейший порт РФ. Сейчас сезон меняется - объемы экспорта должны увеличиваться, а 20% наливной нефти идет именно через Новороссийск. Учитывая то, что происходит на севере России, в Усть-Луге, вероятно, оккупанты будут уделять еще больше внимания экспортным мощностям. Но есть небольшая проблема - мы можем дотянуться до них… - что-то взрывается, и это касается и экспортных мощностей, которые позволяют оккупантам во время топливного кризиса зарабатывать дополнительные деньги для финансирования войны", - отметил Плетенчук.

Поэтому вполне логично, добавил он, что этот промышленный потенциал нужно уменьшать, чтобы минимизировать возможности врага финансировать собственную агрессию.

В Новороссийске сейчас базируются корабли Черноморского флота РФ, так как других локаций в Черном море у врага нет. По словам военного, если подтвердится повреждение одного из фрегатов, то в составе ЧФ России в Черном море останется 5 носителей крылатых ракет типа "Калибр".

"Если подтвердится какое-либо серьезное повреждение одного из фрегатов… Уже второго, так как уже подтверждено, что "Адмирал Эссен" получил (повреждение - УНИАН), то у них остается в строю три надводных корабля и две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет", - констатировал представитель ВМС Украины.

По его словам, при желании Россия могла бы вывести из Новороссийска остатки Черноморского флота по Волго-Донскому каналу, который пока остается открытым. Как отметил Плетенчук, у россиян всегда была и есть возможность совершить такой переход, но нет желания и политической воли.

"Потому что есть понимание, как это будет выглядеть… Тяжело они пережили выход из Крыма. Это можно как угодно называть для внутренней аудитории, но ведь все прекрасно понимают, что Севастополь - это основной пункт базирования в Черном море. И если они не могут им пользоваться, значит, проиграли. Поэтому они будут там оставаться как можно дольше. Других вариантов в Азово-Черноморском бассейне нет", - подчеркнул Плетенчук.

Он уточнил, что в Новороссийск из Крыма россияне вывели все ценные единицы, а в Севастополе остался вспомогательный флот, определенные катера и другие "неинтересные" средства.

Последствия ударов для логистики россиян

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что поражение российского парома "Славянин" повлияет на логистику россиян. В частности, на пути поставок, в том числе смазочных материалов во временно оккупированный Крым.

По мнению военного, теперь враг будет больше нагружать железную дорогу, которую проложил по оккупированным территориям на юге Украины - от Ростова (РФ) до Джанкоя (север Крыма).

6 апреля командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о поражении фрегата "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск (РФ), но впоследствии уточнил, что речь идет о фрегате "Адмирал Макаров".

Плетенчук пояснил, что "Адмирал Григорович" находится за пределами зоны Азово-Черноморской акватории, а фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" - корабли одного проекта.

Впоследствии Telegram-канал CyberBoroshno предположил, что, по всей видимости, был поражен фрегат "Адмирал Эссен". По словам аналитиков, идентификацию подтверждает характерный белый цвет радаров, присущий именно этому кораблю.

Вас также могут заинтересовать новости: