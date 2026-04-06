Силы обороны Украины поразили фрегат 'Адмирал Григорович' в Новороссийске (видео)

По словам Мадяра, также повреждена буровая установка "Сиваш".

В Новороссийске, что в РФ, Силы обороны Украины поразили фрегат "Адмирал Григорович". Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

"Птицы СБС в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск и доставили немного благодатного огня на буровую установку "Сиваш", – рассказал военный.

По его словам, "Адмирал Григорович" – первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ РФ, носитель крылатых ракет "Калибр" (8 ракет) и ЗРК "Штиль-1" (24 ракеты). Пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, что не помешало его повредить, добавляет "Мадяр".

Видео дня

Командующий отметил, что операция была осуществлена силами 1 ОЦ СБС, спланирована и скоординирована СБУ. Степень повреждений вражеских целей в настоящее время устанавливается разведкой.

"Губернатор региона… о горящем ночью порту "Шесхарис" в целом, отработанном силами и средствами глубокого поражения СОУ, прокомментировал традиционно: "обломки беспилотников оказались…", – устраивает, как признание..." – отметил военный.

Он добавил, что буровая установка "Сиваш" была атакована "птицами" 413 оп "Рейд" совместно с силами глубокого поражения ВМС ВСУ.

Удары Сил обороны по российским кораблям

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 2 марта повредили пять российских военных кораблей в Новороссийске (РФ). Сообщалось, что один из них получил существенные повреждения, вероятно, это морской тральщик "Валентин Пикуль". Также пострадали малые противолодочные корабли проекта 1124М "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота РФ.

В результате атаки погибли трое российских военнослужащих, еще 16 получили ранения. Кроме того, удар задел стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис", на территории которого возник пожар. Были повреждены нефтеналивные стендеры и радиолокационная станция комплекса ПВО С-400.

Вас также могут заинтересовать новости: