Откроются два пути: эксперт раскрыл планы России после захвата Покровска

Пока что официально о потере города не сообщалось, подчеркнул эксперт.

После захвата Покровска и Мирнограда Россия может попытаться продвинуться на север в сторону Доброполья. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Мы можем опираться на карту Deepstate, согласно которой Покровск сейчас практически весь находится в красной зоне. И когда мы говорим о Покровске, о местностях к северу от Покровска – и о Гришино, и о Родинском, это попытка продвинуться дальше на север, в сторону Доброполья", – отметил Попович.

В случае захвата оккупантами Доброполья, для них откроется два пути, пояснил эксперт.

"Первый путь – это по большому радиусу на окружение Славянско-Краматорской агломерации. И второй путь – это переброска основных сил для того, чтобы давить на Константиновку по малому радиусу, чтобы дальше продвигаться, захватить этот город и продвигаться на север от Константиновки, опять же в сторону Славянска и Краматорска", – добавил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что из района Покровска и Мирнограда до сих пор поступает противоречивая информация. Но в любом случае большая часть города уже находится под контролем российской армии.

"Официальных сообщений об этом от Генерального штаба не было. Но есть много свидетельств того, что на территории Покровска и на территории Мирнограда находятся позиции, откуда россияне запускают дроны, которые очень сильно мешают логистике на север", – отметил Попович.

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда: что известно

Ранее Роман Погорилый, соучредитель и аналитик мониторингового проекта Deep State, сообщал о том, что оккупанты полностью захватили населенные пункты Покровск и Мирноград. В частности, он говорил, что РФ уже разместила в городе не только подразделения БПЛА, но и свою артиллерию.

Между тем в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ опровергли эту информацию. Там отметили, что Силы обороны удерживают "отдельные позиции" на северных окраинах города.

