Наступление на Украину из Беларуси: в ОП рассказали, возможно ли это

Беларусь "не хочет войны" и не воспринимает ее так, как россияне, поэтому нельзя сказать, что они готовы принимать в этом какое-либо участие. Об этом в эфире "24 канала" сказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о вероятности наступления на Украину с территории Беларуси.

"В момент, когда активно уничтожается инфраструктура в глубине Российской Федерации, и когда по линии фронта максимальная невозможность России решить даже тактические, оперативно-тактические задачи, и количество потерь Российской Федерации - более миллиона человек… Считать, что открытие еще какого-то участка фронта существенно на что-то повлияет, - это нонсенс", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что на потенциальном северном направлении работают Силы обороны Украины, ситуацию контролирует разведка, а также "понятно, что с той стороны можно ожидать".

"Территория Беларуси невелика, цели на территории Беларуси понятны, и реакция будет не такой, как была в 2022 году. Реакция будет мгновенной, максимально жесткой", - подчеркнул советник.

Он также отметил разницу между россиянами и белорусами, ведь в Беларуси "нет и близко такой поддержки войны". Подоляк сказал:

"Это нонсенс - быть сегодня готовым воевать, когда ты видишь, что даже такая огромная, монструозная страна, как Российская Федерация, ничего не может сделать на поле боя, бросая в топку войны невероятное количество "живого мяса".

Да, говорит он, Беларусь "не хочет войны" и не воспринимает ее так, как россияне, и в то же время белорусы видят, что происходит с Россией после четырех лет войны.

"И сказать, что они готовы в этом принимать какое-то участие, - нет, это невозможно", - отметил советник ОП.

Подоляк также напомнил, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уже предупреждали, мол, "не забегай туда, куда тебе не нужно, потому что ты этого точно не выдержишь".

Заявления Лукашенко о войне

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну.

В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь вступит в войну против Украины, если подвергнется "агрессии". Белорусский диктатор отметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным будет "защищать нашу Родину от Бреста до Владивостока".

Лукашенко также сказал, что готов встретиться с Зеленским для обсуждения отношений в любой точке Украины или Беларуси.

