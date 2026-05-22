Непогода в Одессе: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

На сегодняшний день в Одессе и Одесской области объявлен I уровень опасности.

Сегодня, 22 мая, в Одесской области ожидается нестабильная погода с грозами. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В Одессе утром и днем 22 мая ожидается гроза", – прогнозируют синоптики.

Также сегодня днем в Одесской области будет гроза, во время которой местами ожидается шквал 15-17 м/с.

Из-за непогоды в Харьковской области введен первый уровень опасности.

22 мая в Одесской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-17 м/с. Днем по области термометры покажут +22°...+27°.

В Одессе сегодня также ожидается переменная облачность. Утром и днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура составит +22°...+24°. Температура морской воды +16°...+17°.

По данным "Погода УНИАН", 22 мая в Украине сохранится нестабильная погода с периодическими дождями и грозами. Осадки прогнозируются во многих регионах, местами возможен град. Несмотря на это, температура воздуха в большинстве областей будет по-летнему высокой – от +25° до +30°. Более прохладный воздух ожидается только в западной части страны.

