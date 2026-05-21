Будет полный провал: в Deep State прокомментировали нападение со стороны Беларуси

Украине важно извлечь уроки из предыдущих наступательных кампаний РФ, подчеркнул Погорилый.

Несмотря на обострение ситуации на украинско-белорусской границе, фиксации скопления большого количества вражеских войск на этом направлении нет. Об этом рассказал Роман Погорилый, соучредитель и аналитик сервиса Deep State, в эфире Radio NV.

"И она (угроза, – УНИАН) там нереальна, потому что воевать с белорусами – это максимально большая ошибка. Возможно, за это время их чему-то и научили, но даже учитывая нашу оборону, как там все выстроено, а выстроено там достаточно мощно, знаю, видел. Соответственно, что они этим там хотят сделать, не знаю, потому что это будет полный провал", – рассказал Погорилый.

В то же время он подчеркнул, что ситуация может меняться. А Россия, имея под контролем белорусскую территорию, имеет возможность быстро перебрасывать ресурсы и осуществлять маневры. Поэтому, по его словам, ситуация с накоплением войск может измениться. Погорилый также подчеркнул важность извлечения уроков из предыдущих наступательных кампаний РФ, в частности той, которая была в Сумской области.

"Подразделения, которые очень долго стоят на участках на границе, особенно там, где не ведутся боевые действия, имеют привычку расслабляться. Это никто не контролирует, это никто не проверяет. А потом мы видим кадры, как диверсионно-разведывательные группы россиян заходят в село, берут в плен распивающих алкоголь каких-то военных. Поэтому важно этот момент не упустить", – подчеркнул Погорилый.

Эксперт также прокомментировал заявление спикера 8-го корпуса ДШВ Вадима Карпяка о том, что россияне нацелились на два областных центра Украины – Сумы и Харьков. Он отметил, что у россиян также есть цель захватить Киев и запад Украины, однако это не соответствует реальным возможностям.

"Если говорить о реальных задачах и маневрах, которые они осуществляют, то первая задача у них – это Донецкая область. Там стоит цель, и они пытаются ее достичь, у них там есть ресурсы… У них следующая цель – это Запорожье – область и сам город. Потому что они незаконно внесли ее в Конституцию. Сейчас они пытаются активно действовать в районе Гуляйполя. Это тоже реальная цель, которая стоит у них в задачах, и они даже перебрасывают дополнительные силы в эти районы", – отметил Погорилый.

Наступление из Беларуси: что известно

Ранее о том, что Россия готовит пять сценариев наступления на северные регионы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что Силы обороны готовят ответы по каждому из этих вариантов.

Как отмечал военный эксперт Андрей Крамаров, РФ действительно может попытаться атаковать Украину с территории Беларуси. В то же время он заметил, что для этого враг будет вынужден снять свои подразделения с других, приоритетных для них направлений на востоке Украины.

