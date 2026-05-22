Что нужно делать для здоровья сердца: кардиологи советуют привить себе 4 вечерних привычки

Эти небольшие изменения в вечерних привычках могут благотворно повлиять на здоровье сердца.

Ваши вечерние привычки и занятия играют важную роль в поддержании здоровья и крепости сердца, пишет EatingWell.

"Нерегулярный режим сна, использование электронных устройств поздно вечером, тяжелые поздние ужины и образ жизни "совы" могут нарушить биологические часы, ухудшить артериальное давление и со временем негативно повлиять на вес, уровень сахара в крови и воспалительные процессы", – рассказал врач Рами С. Досс.

Как утверждает Центр по контролю и профилактике заболеваний, никогда не бывает слишком рано или слишком поздно, чтобы начать соблюдать вечерний режим, полезный для сердца, ведь сердечные заболевания поражают людей разного возраста.

Согласно самым свежим данным, опубликованным AHA Journals, почти половина (48,9 %) взрослых американцев в возрасте от 20 лет страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, инсультом и гипертонией.

Отмечается, что обнадеживающей новостью является то, что большинство вечерних мероприятий, полезных для сердца, не являются сложными или трудоемкими.

"Даже незначительные изменения в ваших вечерних привычках, если придерживаться их почти ежедневно, могут в итоге оказать значительное положительное влияние на ваше сердце", – отмечает Досс.

Издание перечислило четыре вещи, которые кардиологи советуют делать каждый вечер для поддержания здоровья сердца:

1. Ужинайте раньше

Хотя то, что вы едите, оказывает значительное влияние на здоровье сердца, время приема пищи также имеет значение, особенно если речь идет о последнем приеме пищи за день.

Крупное когортное исследование, опубликованное в Nature Communications, в котором приняли участие более 100 000 взрослых, показало, что употребление последнего приема пищи после 21:00 связано со значительно более высоким риском сердечных заболеваний, чем употребление того же приема пищи до 20:00.

"Поздние и тяжелые блюда могут ухудшить рефлюкс и качество сна, а со временем – способствовать повышению артериального давления, набору веса и ухудшению контроля уровня сахара в крови, что является основными факторами сердечных заболеваний", – отмечает Досс.

Он также рекомендует употреблять последний прием пищи как минимум за три часа до сна и заменить чрезмерно обработанные поздние перекусы на простые, полезные для сердца варианты, такие как горсть орехов и фруктов.

2. Прогулка после ужина

Хотя интенсивные физические нагрузки поздно вечером могут затруднить засыпание, время после ужина – идеальный момент для прогулки.

"Умеренные физические нагрузки помогают регулировать уровень сахара в крови и улучшают кровообращение, а также сигнализируют организму о том, что день подходит к концу", – рассказал кардиолог Кристофер Дэвис.

Многочисленные исследования показали, что прогулка после еды помогает снизить уровень глюкозы в крови, то есть то, насколько сильно повышается уровень сахара в крови после еды.

И если у вас вечером мало времени, вам повезло: даже 10-минутная прогулка может иметь значение

3. Упражнения на глубокое дыхание

После дня, наполненного сроками, обязательствами и другими факторами стресса, выделить время на настоящее расслабление вечером должно стать главным приоритетом.

"Даже несколько минут практики осознанности или медитации могут снизить уровень кортизола, замедлить сердцебиение и вывести организм из состояния "борьбы или бегства", – говорит Дэвис.

Стоит добавить в вечернюю рутину несколько минут упражнений на глубокое дыхание, таких как метод "4-7-8" или "коробковое дыхание".

4. Определите время сна и придерживайтесь его

Сон – это возможность для вашего организма восстановиться и оправиться от ежедневных стрессов, что делает его неотъемлемой частью здорового образа жизни для сердца.

В статье отмечается, что хотя продолжительность и качество сна важны, отход ко сну каждый вечер в одно и то же время может вдвое снизить риск инфаркта или инсульта.

Исследование, проведенное в марте 2026 года среди более чем 3000 взрослых среднего возраста, показало, что у тех, кто имел нерегулярный режим сна, вероятность серьезных сердечных осложнений была в два раза выше, чем у тех, кто спал в стабильное время.

Другие советы для здоровья сердца

