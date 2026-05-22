Россия и Беларусь 'бряцают' ядерным оружием: в ISW раскрыли цель совместных учений

Аналитики ISW предупреждают об усилении военной интеграции Минска с Москвой.

Россия и Беларусь завершили масштабные совместные учения ядерных сил, в ходе которых отрабатывали доставку боеприпасов, запуск ракет и переброску ракетных комплексов. В Институте изучения войны заявили, что Кремль все глубже интегрирует Беларусь в свою военную стратегию.

21 мая во втором этапе маневров приняли участие президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По информации Минобороны РФ, российские военные доставили в Беларусь ядерные боеприпасы. Белорусские подразделения тренировались принимать боезаряды, оснащать пусковые установки и перемещать ракетные комплексы "Искандер-М".

Параллельно Россия провела серию запусков различных типов ракет. В частности, были задействованы межконтинентальная ракета "Ярс", гиперзвуковая ракета "Циркон", авиационный комплекс "Кинжал" и ракеты комплекса "Искандер-М".

К учениям были привлечены стратегические ракетные войска, флот и военная авиация РФ.

Что означают ядерные маневры в Беларуси

Аналитики ISW отмечают, что эти учения свидетельствуют о все большем контроле России над Беларусью. До 2022 года Беларусь официально имела статус безъядерного государства. Однако после изменений в Конституции страна отказалась от этого статуса, что позволило Москве расширить военное присутствие на белорусской территории.

По мнению ISW, Кремль получает все больше возможностей использовать Беларусь как плацдарм для военных операций и давления на страны НАТО и Украину.

Во время учений Путин также сообщил, что Россия и Беларусь планируют провести новые совместные маневры "Щит Союза" в 2027 году. В Кремле заявляют, что эти учения станут частью дальнейшей совместной военной подготовки двух государств.

Угроза со стороны Беларуси

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну и, похоже, уже даже начались какие-то приготовления.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупреждал, что угроза нового российского наступления со стороны Беларуси вполне реальна.

Лукашенко не исключил, что его страна может вступить в войну против Украины, если подвергнется агрессии. При этом Лукашенко добавил, что на данный момент "в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной".

