Украина и ее союзники все больше понимают, что вторжение РФ теряет силу, - Bloomberg

Некоторые высокопоставленные чиновники Кремля заявляют, что конфликт зашел в тупик.

Украина и ее союзники все больше считают, что вторжение РФ теряет силу, ведь Киев стабилизирует ситуацию на линии фронта и сдерживает весеннее наступление Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

"Растущая эффективность Украины в применении дронов, наносящих российским войскам значительные потери, сопровождается ударами за линией фронта и вглубь территории России, что усиливает внутреннюю критику в адрес президента Владимира Путина. Наряду с экономическим спадом и ограничениями в интернете это приводит к углублению военной усталости среди рядовых россиян", - отмечается в материале.

Также нервозное настроение разделяют многие представители элиты РФ, а некоторые высокопоставленные чиновники Кремля говорят, что конфликт зашел в тупик и нет четкого пути его решения, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

"Путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на условиях, которые он считает победными, включая полный контроль над восточноукраинским регионом Донбасс, который его войска не смогли захватить в течение более чем десятилетия, по словам одного из этих источников, одновременно стремясь заключить более широкое соглашение о безопасности с Европой, которое бы фактически признало территориальные завоевания Москвы", - цитирует Bloomberg.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг, что Путин устанавливал какой-либо такой срок.

В свою очередь издание отмечает, что дроны, которые Украина использует во все больших количествах, стали решающим фактором в войне, помогая компенсировать дефицит личного состава, который преследует Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.

Однако Киев не смог достичь своих стратегических целей, в частности ни вернуть большую часть территории, оккупированной РФ, ни приблизиться к приемлемому мирному соглашению в рамках переговоров под эгидой США, которые пока зашли в тупик.

В то же время несколько европейских дипломатов рассказали, что считают настроения в России мрачными, ведь на поле боя наблюдается патовая ситуация, а удары украинских дронов переносят войну в Москву.

"Россия терпит неудачи на поле боя. Чтобы поддержать свои военные усилия в Украине, Кремль почти наверняка будет вынужден провести вторую частичную мобилизацию в течение ближайших 12 месяцев", - заявил Найджел Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что каждый квадратный километр наступления на фронте должен стоить России 200 солдат.

"Наша стратегическая цель - нанести врагу не менее 200 потерь на каждый квадратный километр наступления. Динамика показывает, что Украина значительно замедлила наступление врага и постепенно восстанавливает инициативу. В то же время мы активизируем боевые действия и освобождаем территории", - сообщил он.

В то же время Bild писал, что Путин проигрывает войну сразу по трем параметрам. Во-первых, это огромные потери солдат. Во-вторых, потери уже завоеванных территорий в Украине. В-третьих, возвращение войны в саму Россию.

