Бренд Join Up!™ меняет бизнес-модель

Join UP!™, международный туристический бренд, основанный в Украине, начинает новый этап развития и меняет бизнес-модель. После более чем 15 лет деятельности и расширения на девять рынков бренд трансформируется из классического туроператора в вертикально интегрированный комплексный туристический сервис – Join Up! Travel Universe (Вселенная путешествий).

Смена бизнес-модели означает и изменение подхода к развитию компании. Если раньше стратегия роста была направлена преимущественно на масштабирование, то сейчас фокус смещается на развитие "изнутри": мультисервисность, контроль качества туристического опыта и бесшовный клиентский опыт, когда все точки контакта объединяются в единую систему (омниканальный подход) для получения необходимой услуги с минимальными усилиями – быстро и удобно. Речь идет о едином сервисе заботы о клиенте – от момента бронирования путешествия до возвращения домой после отдыха.

"За последние годы мы увидели, насколько быстро меняется глобальный туристический рынок. Клиенты ожидают от туристической компании большего. Им нужен надежный партнер, который поддерживает их 24/7 на каждом этапе путешествия и помогает получить максимум от отдыха. Кроме того, мы видим рост спроса на доступ к различным сервисам в одном месте – бронирование перелетов, проживания, автомобилей, развлечений на курорте и других услуг на единой платформе. Именно эти инсайты стали основой нашего нового глобального позиционирования и ребрендинга", – отмечает директор Join UP! Украина Ирина Мосулезна.

Архитектура новой модели Join Up!™

За более чем 15 лет Join Up!™ прошел путь от туристического агентства и локального туроператора до международного туристического бренда. Сегодня компания представлена в Польше, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Украине, Казахстане и Молдове. С начала деятельности бренд оказал услуги более чем 8 млн туристов на всех рынках и развил партнерскую сеть почти до 10 тысяч туристических агентств, согласно внутренним данным компании.

Новая модель Join Up!™ призвана создать для путешественников и агентов среду, где можно буквально "собрать" путешествие под свой запрос – выбрать отели, авиабилеты, автомобили, экскурсии и другие услуги – вместо бронирования только классического статичного пакетного тура. При этом агенты получают значительно более широкий набор продуктов для продажи.

Основой вертикально интегрированной модели станут:

Логистика: стратегический авиапартнер SkyUp™.

Управление: собственные DMC-компании (компании по управлению дестинациями, обслуживающие туристов в странах отдыха).

Дистрибуция: традиционные туристические агентства (B2B-продажи), тревелшопы (офлайн-точки B2C-продаж) и прямые онлайн-продажи через сайт.

Туристические продукты: пакетные и динамические туры, бронирование отелей, авиабилетов, экскурсий, мероприятий, активностей, аренда транспорта и т. д.

Такая структура позволит Join Up!™ лучше контролировать качество на всех этапах клиентского пути и формировать целостный, прогнозируемый и персонализированный опыт путешествий. Новая модель также позволяет быстрее адаптировать туристические решения к изменениям поведения клиентов и рыночных условий, а значит – привлекать новую аудиторию: людей, которые привыкли самостоятельно планировать свои поездки и организовывать весь процесс путешествия.

Что изменится для клиентов и партнерских агентств

Новый формат планирования путешествий позволит путешественникам буквально "составлять" свой отдых как конструктор и видеть все детали поездки в одном месте – в мобильном приложении или веб-версии платформы.

Именно так в Join Up!™ видят бесшовный опыт: путешествие больше не строится вокруг фрагментированного взаимодействия с различными сервисами – все этапы интегрированы в единую систему и работают как согласованный процесс. Это снижает сложность для клиента и создает более интуитивный и предсказуемый опыт взаимодействия с брендом.

Обновленная платформа уже доступна пользователям, однако новые сервисы будут добавляться постепенно, чтобы клиенты могли получать персонализированные туристические решения в соответствии со своими потребностями, бюджетом и стилем жизни.

Для агентов эта трансформация открывает новые возможности для расширения продуктовой линейки, улучшения клиентского опыта и привлечения новой аудитории, которая ценит разнообразие сервисов и бесшовность взаимодействия. Решения для улучшения пользовательского опыта взаимодействия с платформой также должны упростить повседневную работу агентов с ресурсами Join Up!™.

"Сегодня мы переходим к новому этапу – созданию бренда Join Up! Travel Universe (Вселенной путешествий), вертикально интегрированной модели, которая объединяет все ключевые элементы путешествия в одну бесшовную систему, где в центре – клиент. Наша цель – выйти за пределы продажи отдельных услуг и вместо этого управлять всем клиентским опытом: от вдохновения на путешествие до возвращения домой из поездки. Мы хотим дать людям больше простоты, надежности и доверия, ведь верим, что путешествие – это больше, чем продукт. Это способ вознаградить себя и восстановить связь с собой и миром. Именно эта идея лежит в основе нашей философии бренда Celebrate Yourself™ ("Празднование себя") и концепции подороЖИТИ, которая мягко напоминает, что отдых – это насущная потребность для каждого, а не прихоть или роскошь, особенно в условиях хронического стресса и постоянной опасности, в которых живут украинцы", – комментирует соучредительница Join Up!™ Алина Альба.

Новая айдентика и дальнейшие планы

Помимо трансформации бизнес-модели, бренд Join Up!™ обновляет визуальную айдентику на всех официальных цифровых платформах. Благодаря редизайну бренд стремится стать современным и понятным туристическим сервисом, где бронирование путешествия такое же простое и приятное, как и сам отдых.

Обновленные шрифты и цветовая палитра должны передавать движение, энергию и открытость. Слоган "Join. Travel. Celebrate" (Присоединяйся. Путешествуй. Празднуй) – это приглашение в сообщество людей, которые воспринимают путешествия как заслуженную награду за ежедневные усилия и свою заботу о других.

В дальнейшем компания сосредоточится на масштабировании Join Up! Travel Universe как новой модели взаимодействия между туристическим брендом и современным путешественником. Среди ключевых приоритетов – вертикальная интеграция, клиентский опыт, продуктовые инновации, технологическая инфраструктура и развитие прямых каналов продаж. Такой подход должен позволить создавать еще более интегрированные, персонализированные и удобные туристические решения.

