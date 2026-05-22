Кондратюк рассекретил сумму своих заработков за год

Продюсер также рассказал, сколько стоит его образ для съемок.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк раскрыл сумму своих доходов.

Он отметил, что не скрывает эту информацию, ведь все заработанные деньги есть в официальных отчетах. Однако добавил, что в эту сумму входят также и волонтерские сборы для украинских защитников.

"По-моему, за прошлый год я заработал где-то полтора миллиона. Я могу ошибаться, потому что там в декларации еще могут указываться волонтерские сборы. Нет никакого секрета, сколько я зарабатываю. Вопрос в том, что я точно этого не знаю, но декларацию мы сдали вовремя", – подчеркнул продюсер Николасу Карми.

Кондратюк также признался, сколько денег потратил на свой образ для съемок легендарного шоу "Караоке на Майдане". В частности, Игорь выбрал футболку итальянского бренда, которая стоила 300 евро, обувь за 119 евро, а вот стоимость джинсов вспомнить не смог.

"Когда-то Кузьма говорил, что не покупает джинсы дороже 20 долларов, потому что это глупо. Я даже не помню, сколько стоили мои", – подчеркнул Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк впервые за долгое время рассказал о службе старшего сына в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: