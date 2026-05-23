Ветеран войны оценил вероятность наступления из Беларуси на сегодня

Украина должна реагировать на такие вызовы, отметил эксперт.

В настоящее время на границе с Украиной со стороны Беларуси собрано небольшое количество военнослужащих, которые не представляют угрозы полномасштабного вторжения. Такое мнение высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, в эфире Radio NV.

"Даже если угроза составляет 1%, это все равно угроза, и на нее нужно реагировать. Но признаков того, что там происходит какая-то концентрация или подготовка непосредственно боевых подразделений к штурму, к пересечению границы, нет. Подготовка вообще есть, но на сегодня то группирование, которое там находится неподалеку от наших границ, считать его какой-либо серьезной силой не стоит", – сказал Гетьман.

Он добавил, что на данный момент оценивает вероятность широкого наступления из этого региона не более чем в 3–5%. В то же время ветеран допустил возможные провокации на этих участках.

"К осени может быть, что они накопят силы, подготовятся. И тогда, когда мы это увидим, можно будет анализировать, что они планируют сделать, и как-то на это реагировать. Сейчас мы просто знаем, что существует опасность. Мы понимаем, что нужно усиливать наши оборонительные возможности именно на этом направлении. Но еще раз: на сегодняшний день и в ближайшие недели, если не месяцы, угроза вторжения очень мала", – добавил он.

Наступление из Беларуси: что известно

Напомним, ранее об опасности со стороны Беларуси неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в целом РФ подготовила пять сценариев обострения ситуации с севера.

В Беларуси отреагировали на эти заявления. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не планирует нападать на Украину. В то же время он заявил, что Минск готов присоединиться к войне, если "будет отмечена агрессия".

