В Сумской области нашли военного, который 10 месяцев считался пропавшим без вести

У него потеря памяти, ранения, частичная потеря зрения и другие заболевания.

В военном госпитале Сумской области нашли украинского защитника Руслана Михайлюка, родом из Черновицкой области. Военный считался пропавшим без вести 10 месяцев.

Как говорится в сообщении Заставновского городского совета в соцсети Facebook, военный считался пропавшим без вести с мая 2025 года.

"Эти месяцы были чрезвычайно тяжелыми для его семьи, друзей и всей общины – мы вместе молились, поддерживали друг друга и не теряли надежды", – говорится в сообщении.

Сообщается, что защитника удалось найти живым. Сейчас он после ранений и в связи с болезнью находится на лечении.

"Мы не знаем всех обстоятельств, не знаем, через что ему пришлось пройти… Но знаем главное – он жив. И это самое ценное", – подчеркнули в городском совете.

Вместе с тем, впереди – долгий путь восстановления.

Как сообщил житель Заставновской общины Михаил Турок в Facebook, Михайлюк считался без вести пропавшим 10 месяцев.

"Вышел на связь. Он находится в военном госпитале, с потерей памяти, ранениями, контузиями, частичной потерей зрения и другими заболеваниями", – отметил Турок.

Потери Украины на войне

Как сообщал УНИАН, 4 февраля президент Владимир Зеленский раскрыл информацию, что официально на поле боя погибли 55 тыс. украинских военных.

Кроме того, есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести.

В феврале 2025 года президент сообщал, что погибшими официально считались 46 тыс. военных. Также на тот момент были данные о 380 тыс. раненых защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: