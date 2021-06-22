Кроме того, вновь распространяется дезинформация о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил.

На Донбассе оккупанты понесли потери в результате подрыва на собственных взрывных устройствах.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни. В такие периоды отмечается увеличение оккупантами провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, в частности, из запрещенного вооружения, а также интенсивное проведение российскими наемниками инженерных работ и минирование местности, что приводит к росту потерь среди них.

«Так, за минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывных устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных; пять санитарных», - говорится в сообщении.

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Действия оккупантов сопровождаются распространением дезинформации о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил, в частности, путем рассылки СМС-сообщений на мобильные телефоны российских наемников.

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Автор: Инна Андалицкая