'Страна просто упадет': Буданов исключил смягчение мобилизации

Украина не сможет обеспечить потребности армии исключительно за счет добровольцев, поэтому мобилизация должна продолжаться, несмотря на общественные дискуссии и отдельные злоупотребления во время призыва.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, поэтому мобилизация должна продолжаться, несмотря на ожидания общества относительно смягчения подходов. Об этом он заявил в интервью The Times.

По словам Буданова, рассчитывать на полностью добровольный набор в нынешних условиях войны нереалистично.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", – сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества и зафиксированные злоупотребления со стороны отдельных сотрудников Территориальных центров комплектования. Те, кто ожидает изменения подхода к мобилизации, будут "разочарованы", добавил Буданов.

В то же время он пообещал реагировать на случаи жестокого обращения с новобранцами, которые попадали на видео и вызывали общественный резонанс.

Буданов подчеркнул, что война носит тотальный характер и требует масштабного участия населения:

"Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Другого пути нет. Иначе страна просто падет".

Другие заявления Буданова

В том же интервью Буданов заявил, что у России есть техническая возможность нанести ядерный удар по Украине "в любой момент", однако пока Киев не видит признаков подготовки Кремля к такому сценарию.

"Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", – заявил Буданов.

