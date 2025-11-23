В NYT описали, какой бы должна была быть настоящая "грязная сделка" о завершении войны в Украине, за которую Трамп мог бы получить Нобелевскую премию мира.

Принятие так называемого "мирного соглашения", которое американские представители передали украинцам, будет означать, что США предали Украину. Об этом в колонке для The New York Times написал политический обозреватель издания Томас Л. Фридман.

Он раскритиковал чиновников администрации президента США Дональда Трампа за разработку соглашения, которое полностью отражает интересы России. По его словам, подобное соглашение принесло бы победу россиянам в "дикой и бессмысленной войне Путина против народа Украины", когда Россия "потерпела полный провал - моральный, военный, дипломатический и экономический". И такая победа, по мнению обозревателя, была бы получена Россией "не благодаря превосходству ее оружия или честности ее претензий, а благодаря американской администрации".

А Трамп в случае подписания мог бы получить не желанную Нобелевскую премию мира, а "премию мира Невилла Чемберлена", которую история присуждает лидеру страны, который "наиболее грубо предает своих союзников и свои ценности в пользу агрессивного диктатора".

"Эту премию вполне заслуживают разделить между собой многочисленные "госсекретари" Трампа - Стив Уиткофф, Марко Рубио и Дэн Дрисколл, которые вместе договорились о капитуляции Украины перед требованиями Владимира Путина, не проконсультировавшись заранее с Украиной или нашими европейскими союзниками, а затем заявили Украине, что она должна принять этот план ко Дню благодарения", - добавил обозреватель.

Как напомнил автор, британский премьер-министр Чемберлен выступал за политику умиротворения Адольфа Гитлера, пытаясь избежать масштабной войны. В Мюнхенском соглашении 1938 года Чемберлен вместе с другими европейскими лидерами позволил Германии аннексировать часть Чехословакии. Чемберлен хвастался, что это обеспечит "мир для нашего времени". Через год Польша была захвачена, что стало началом Второй мировой войны и привело к отставке Чемберлена - и "его вечному позору".

Реализация плана Трампа и награждение агрессии РФ "поставит весь Европейский Союз под контроль Путина", а США не будут нести бремени в защите свободы Европы:

"Если этот план будет навязан Украине в его нынешнем виде, нам придется добавить в дипломатический словарь новый глагол: "трампировать" - быть преданным американским президентом по причинам, которые никто из его граждан не понимает".

Он написал, что тоже поддерживает переговорное решение войны и подчеркивает, что любое финальное соглашение будет "грязным". Оно бы, по его мнению, заморозило военные силы на текущем месте пребывания, но никогда бы официально не уступило захваченную украинскую территорию.

Также такое соглашение должно требовать чтобы "европейские силы безопасности, поддержанные логистикой США, были размещены вдоль линии прекращения огня как символическая мера предосторожности против любой повторной российской агрессии". Оно требовало бы от России выплатить значительную сумму денег для покрытия всех убытков, которые она нанесла Украине, а также "держать Москву в изоляции и под санкциями, пока она этого не сделает". Также соглашение должно включать "обязательства Европейского Союза принять Украину в свой состав, как только она будет готова, без вмешательства России".

"Последний пункт является чрезвычайно важным. Ведь русский народ будет вынужден смотреть на своих украинских славянских братьев и сестер, которые процветают в Европейском Союзе, в то время как они сами застряли в клептократии Путина. Этот контраст является лучшим наказанием Путина за эту войну и тем, что принесет ему наибольшие проблемы после ее окончания", - написал обозреватель.

Благодаря такой сделке, расценил он, Трамп мог бы получить положительную историческую оценку. Но когда Трамп требует от Украины сложить "неидеальные карты" перед российским диктатором, который "играет ужасно", то он держит украинцев за простаков (автор использовал покерный термин "sucker" - Ред.).

Мирный план - последние новости

Как писал УНИАН, США передали Украине так называемый мирный план, который содержит 28 пунктов. До этого ни Украина, ни европейские союзники не принимали участия в работе над документом. Несмотря на критику плана, содержащего спорные и даже неприемлемые пункты, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что конструктивное обсуждение будет продолжаться.

В частности, работа над планом продолжается в Швейцарии, куда отправлена украинская делегация. Там присутствуют также американские и европейские представители.

Президент США Дональд Трамп также сказал, что это еще не окончательное предложение. В то же время, по словам Трампа, если Украина отклонит предложения, то может бороться дальше. Однако, под вопросом останется американская помощь Украине. Ведь по данным многих СМИ, Трамп готов остановить помощь и обмен разведывательными данными.

