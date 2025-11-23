Нынешняя редакция документа находится на завершающем согласовании.

В Женеве в рамках встреч делегации Украины с делегациями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании происходит согласование совместного документа о завершении войны. Новая редакция уже отражает большинство замечаний Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и член делегации Украины на переговорах в Женеве Рустем Умеров.

"Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов", - подчеркнул он в Telegram.

Как отметил секретарь СНБО, в Украине высоко ценят конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к украинским замечаниям. "Это позволяет двигаться вперед в совместном процессе", - отметил Умеров. Он выразил ожидания на дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня.

Встречи в Женеве - что уже известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский уже получил краткие отчеты украинской команды о результатах первых встреч и разговоров из Женевы.

По словам президента Украины, есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины.

Ранее США представили рамочный проект из 28 пунктов по завершению войны. Положения этих пунктов созвучны с требованиями России, которая ведет против Украины полномасштабную войну.

Администрация Трампа ждет от Украины до следующего четверга, ко Дню благодарения, согласования этого плана.

