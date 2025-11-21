Украина намерена конструктивно работать с Америкой и не будет делать громких заявлений, сообщил президент.

Украина потенциально оказалась перед очень тяжелым выбором - или "сложные 28 пунктов" предложенного "мирного соглашения" или потенциальная потеря ключевого партнера. Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского к украинцам.

"В жизни каждой нации есть момент, когда всем надо поговорить. Честно. Спокойно. Без домыслов, слухов, сплетен, без всего лишнего. Так, как есть. Так, как я всегда стараюсь говорить с вами", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как отметил президент, сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории.

"Сейчас давление на Украину - один из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима - самая тяжелая - и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды", - констатирует глава государства.

По его словам, от Украины будут ждать ответа.

В то же время, как утверждает Зеленский, на самом деле, он уже дал этот ответ еще 20-го мая 2019-го года. Президент напомнил, что тогда, присягая на верность Украине, он сказал:

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избран Президентом Украины, обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, поднимать авторитет Украины в мире". Как отмечает Зеленский, для него это не протокольная формальность для галочки - это клятва. "И каждый день каждому ее слову я берегу верность. И я никогда ее не изменю. Национальный украинский интерес должен быть учтен", - подчеркнул президент.

Он добавил, что "мы не делаем громких заявлений, мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами". По его словам, будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером.

"Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет", - подчеркнул Зеленский.

Как уверяет глава государства, Украина будет работать быстро.

"Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно. В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено не менее двух - это достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом базируется все остальное - наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди. И украинское будущее", - добавил президент.

Он уверяет, что власть будет и должна делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты передали Украине так называемый "мирный план" из 28 пунктов о завершении войны. В разработке этого плана участвовали Стив Уиткофф, посланник президента США Дональда Трампа, и Кирилл Дмитриев, российский представитель инициатора войны против Украины Владимира Путина.

Согласно плану, все оккупированные Россией территории Украины должны оставаться в составе РФ. При этом, от Украины требуют выйти из той части Донецкой области, которую россияне не смогли захватить военной силой. В "плане" также требуется значительное уменьшение численности Вооруженных сил Украины и отказ от некоторых видов вооружения, в частности - дальнобойных.

Также от Украины потребуют отказаться от перспективы членства в НАТО. Этот отказ надо закрепить в Конституции Украины.

При этом, в Европе отметили, что этот план обречен на провал без поддержки как Киева, так и европейских правительств.

В то же время, Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже начали проводить активную координацию с целью учета ключевых принципов Украины. Кроме того, европейские лидеры отстаивают позицию, что текущая линия фронта должна быть "отправной точкой для достижения любого понимания, и Вооруженные силы Украины должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины".

