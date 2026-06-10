Екатерина Гирнык

В общей сложности повреждены до 15 резервуаров.

Опубликованы новые спутниковые снимки нефтебазы "Грушовая" в российском Новороссийске, которые показали катастрофические последствия от двух атак украинских Сил обороны.

По данным "Радио Свобода", на снимках видно, что после украинского удара 8 июня уничтожены или повреждены по меньшей мере четыре или пять резервуаров с топливом.

При этом в общей сложности после двух последовательных атак ВСУ повреждены 10-15 резервуаров.

8 июня в Генштабе сообщили, что в Краснодарском крае РФ поражена перевалочная нефтебаза "Грушовая", на территории объекта зафиксирован пожар. Нефтебаза входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" - конечной точки магистральных нефтепроводов на юге РФ. Общая вместимость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубических метров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушовая".

При этом "Грушовая" является одним из крупнейших хранилищ нефтепродуктов на Кавказе. Комплекс выполняет функцию ключевого накопительного узла для порта Новороссийск. Объект используется для приема, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов, поступающих по магистральным нефтепроводам для дальнейшего морского экспорта. Функционирование комплекса обеспечивает значительные поступления в бюджет РФ, которые используются для финансирования вооруженной агрессии против Украины.

Предыдущий удар по нефтебазе был нанесен 23 мая.

Удары по РФ - последние новости

Этой ночью в России были поражены две важные цели. Так, в Самаре атакован Куйбышевский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов Краснодарского края.

Также в Чебоксарах поражен завод ВНИИР-Прогресс, на котором изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Там также выпускают ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы - антенны "Комета".

Вас также могут заинтересовать новости: