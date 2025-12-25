'Танцы на костях': в Мариуполе оккупанты открывают драмтеатр, где погибли люди

Мариупольский драматический театр должен снова открыться до конца месяца.

В Мариуполе оккупанты вновь открывают драматический театр, восстановленный после того, как в марте 2022 года российский самолет сбросил на него авиабомбу, убив несколько сотен гражданских, которые там скрывались.

Как сообщает The Guardian, российские оккупационные власти восприняли реконструкцию как знак обновления, тогда как бывшие актеры театра осудили повторное открытие, назвав это "танцами на костях".

Отмечается, что Кремль сделал реконструкцию Мариуполя визитной карточкой своего правления в оккупированной Украине, но надзор Москвы сопровождается арестами или изгнанием критиков, а также конфискацией имущества, которая лишила тысячи украинцев квартир, которыми они законно владели.

По данным издания, Мариупольский драматический театр должен вновь открыться до конца месяца спектаклем "Красненький цветочек" - русской сказкой.

"Театр возрождается вместе с Мариуполем. Русская и советская классика вернулась на сцену", - говорится в заявлении театра о своих планах на будущее.

Евгений Сосновский, фотограф из Мариуполя, который много работал с театром, но переехал в Киев после российского вторжения, сказал: "Я не могу придумать другого слова для этого, чем цинизм. На этом месте должен быть мемориал в память о мариупольцах, погибших во время захвата города Россией, а не развлекательное заведение".

"Развлечения, песни и танцы поверх всех этих костей? У меня такое ощущение, что души людей, которые там умерли, не позволят им хорошо там выступить", - сказала Вера Лебединская, бывшая актриса театра.

В издании напомнили, что удар по театру остается одним из самых громких инцидентов войны России в Украине, поскольку здание стало целью, несмотря на то, что на площади перед ним печатными буквами было написано "ДЕТИ". Подтверждено, что погибло по меньшей мере десяток человек, но реальное количество, вероятно, гораздо выше.

Россия отрицает факт обстрела театра и утверждает, что повреждения были вызваны взрывом, раздавшимся внутри здания, но несколько независимых расследований отмечают, что за это были ответственны российские авиабомбы. Amnesty International пришла к выводу, что разрушения, "вероятно, были вызваны преднамеренным нападением российских войск на украинских мирных жителей", и заявила, что нападение следует расследовать как военное преступление.

Жизнь в оккупированном Мариуполе

Как сообщал УНИАН, в журналистском расследовании The Telegraph говорится, что во время российского штурма города погибли десятки тысяч его жителей, еще больше людей сбежали, до 90% жилых домов были уничтожены или повреждены. В конце концов в Мариуполе осталось лишь около 100 000 его первоначальных жителей из примерно 420 тысяч накануне вторжения.

С тех пор Москва вложила миллиарды рублей в превращение города в витрину "русского мира", однако до сих пор ликвидировать все последствия боевых действий не удалось. Что не смогли скрыть физически, российская пропаганда пытается заретушировать в тени пиар-проектов, в которых и задействованы инфлюенсеры из социальных сетей.

