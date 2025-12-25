Россия разрабатывает проект 'военного туризма' на Донбассе, - The Times

Оккупационные власти Мариуполя ожидают до 2030 года принять до миллиона туристов.

Эпицентр крупнейшей войны в Европе с 1945 года может не казаться идеальным местом для отдыха, но это не мешает прокремлевским чиновникам в оккупированной части восточной Украины пытаться привлечь туристов, сообщает The Times.

Издание отмечает, что несмотря на продолжение ожесточенных боев, власти подконтрольных России районов Донецкой области разрабатывают проект "военного туризма" для развития местной экономики.

В статье говорится, что вице-премьер-министр так называемой Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров заявил, что туристов планируют возить к "ключевым местам воинской славы".

Видео дня

Издание напомнило, что российский диктатор Владимир Путин впервые отправил войска в Донецкую область в 2014 году, за 8 лет до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Указывается, что в этом регионе происходили одни из самых ожесточенных боев войны, в частности битва за Бахмут. Издание приводит данные, что там могли погибнуть десятки тысяч российских военных, прежде чем Москва в конце концов захватила разрушенный город.

Также в Донецкой области расположен и город Мариуполь, который был разрушен российскими бомбардировками в 2022 году.

В пубилкации подчеркивается, что пока непонятно, в какие города планируют доставлять туристов и как оккупационная российская власть планирует гарантировать им безопасность.

Примечательно, что этот план является частью национального проекта России "Туризм и гостеприимство", который должен быть запущен с 2026 года. По словам Макарова, около миллиарда рублей планируется инвестировать в восстановление гостиниц и другой инфраструктуры в Донецкой области. При этом, он не раскрыл источник финансирования.

"Этих денег не хватит на восстановление гостиниц и другой туристической инфраструктуры, которую разрушили россияне. И это даже если вы найдете "военных туристов", которые не против отсутствия водопровода, дефицита бензина и т.д.", - высказала мнение украинская журналистка Галина Койнаш.

Издание рассказало, что повреждения системы водоснабжения в результате обстрелов привели к тому, что воды в домах жителей часто нет. Поэтому люди выкопали импровизированные колодцы или собирают дождевую воду, чтобы пополнить скудные запасы воды, которые доставляют в районы грузовиками.

Летом дети выложили в сеть видео, на котором просят главу Кремля Владимира Путина помочь с поставками воды.

"Дядя президент, помогите нам! Каждое утро я просыпаюсь и надеюсь, что из крана будет течь вода, но ее нет", - сказала одна девочка.

По словам одной из местных жительниц, душ она может принять только в российском городе Ростов-на-Дону, расположенном в 160 километрах от ее места жительства.

"Мы бронируем номер в отеле, и я принимаю очень долгий душ. Я просто стою под водой и чувствую себя человеком. Это как возвращение к нормальной жизни", - рассказала она.

Издание цитирует слова российского диктатора, что Донецкая и Луганская области являются "плодородной почвой для развития туризма". Добавляется, что он призвал бизнес инвестировать в этот регион.

"Здесь есть привлекательные условия", - заявил в мае 2025 года глава Кремля.

По словам назначенного Кремлем мэра Мариуполя Олега Моргуна, по оценкам властей города, к 2030 году его может посетить до миллиона туристов. При этом, он признал наличие "серьезных проблем с инфраструктурой".

"Все здания и сооружения, которые были, повреждены", - заявил Моргун, однако не упомянул о российском вторжении в Украину.

В статье отмечается, что оккупационные власти Мариуполя восстановили Драматический театр, который был поврежден в результате бомбежки в 2022 году. Как ожидается, первые представления в нем состоятся в новогодний период.

Издание приводит данные, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, о том, что во время российской бомбардировки города погибли по меньшей мере 20 000 человек.

"Захватчики планируют превратить трагедию города, его руины, массовые захоронения в аттракционы и платформу для российской пропаганды. Все это с одной целью - заработать как можно больше денег", - говорится в заявлении городского совета Мариуполя, который был перевезен после российской оккупации в Днепр.

Жизнь в оккупированном Мариуполе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что как пишет издание The Guardian, российские оккупационные власти восприняли реконструкцию драматического театра в Мариуполе как знак обновления. При этом, бывшие актеры театра осудили его повторное открытие и назвали это решение "танцами на костях". Издание поделилось информацией, что до конца месяца в театре должны показать спектакль "Аленький цветочек" по мотивам русской сказки. В статье говорится, что удар по театру был нанесен несмотря на то, что на площади перед зданием печатными буквами было написано "Дети".

Также мы писали, что по данным The Telegraph, Россия использует армию платных блогеров и инфлюенсеров в социальных сетях, чтобы они рисовали "радужную" жизнь в оккупированном Мариуполе. По информации, на оккупированных территориях действуют "блогерские школы", имеющие явный патронат российских администраций. Они проводят бесплатные курсы для лиц от 16 до 25 лет. Издание утверждает, что некоторые из мариупольских блогеров являются выпускниками таких школ.

Вас также могут заинтересовать новости: