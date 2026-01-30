Малая противодроновая оборона: Зеленский сказал, где будут защищать от российского 'сафари'

Также он рассказал, что в Украине увеличат количество линий защиты от "Шахедов" и других российских ударных дронов.

В некоторых местах на территории Украины оккупанты устроили фактически постоянное "сафари" на украинцев, поэтому нужно усилить защиту от российских дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам важного совещания по развитию малой противодроновой противовоздушной обороны.

"Значительно усиливаем этот компонент в Воздушных силах ВСУ. Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению", - отметил он.

Видео дня

Кроме того, добавил глава государства, он определил ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.

"Первое - должна усилиться защита от российских дронов в таких городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ежедневно происходят вражеские удары по жилым домам, инфраструктуре и гражданскому транспорту, поэтому нужно "больше защиты и ответных действий".

"Вторая задача - масштабирование противодействия "Шахедам" и другим российским ударным дронам. Будет больше рубежей, больше линий защиты", - заявил президент.

Третьей задачей он назвал необходимость распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими подразделениями.

Антишахедный купол над Украиной

Как сообщалось, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко говорил, что основой создания над Украиной антишахедного купола должна быть система боевого управления, опыт создания которой Украина уже имеет.

По его словам, уже существует ряд наработок по созданию антидроновой системы. В частности, летом Украина заключила договоры на поставку специальных антидроновых радиолокационных станций. Романенко добавил, что Украина заказала "сотни средств у нескольких производителей".

Вас также могут заинтересовать новости: