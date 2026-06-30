Попкорном можно запасаться: эксперт объяснил, почему бить по Крымскому мосту пока рано

По словам Романенко, полуостров необходимо превратить в зону, где невозможно вести боевые действия.

Наносить удары по Керченскому мосту, который россияне незаконно построили со своей территории в оккупированный Крым, пока, вероятно, не имеет смысла - ведь дроны не несут достаточного количества взрывчатки, а вражеская ПВО, хотя и "шатается", но пока функционирует. Такое мнение на "Фабрике новостей" высказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Для того чтобы разрушить Керченский мост, нужна соответствующая боевая часть. Беспилотники пока не способны её нести, но наносить повреждения они могут. Сейчас, например, FP2 уже, как говорят, способен нести 200 кг… Но недавно мы наносили удары по российским предприятиям (в частности, военного назначения - УНИАН) ракетами Storm Shadow - там, соответственно, боевая часть", - сказал Романенко.

Эта ракета, отметил эксперт, имеет соответствующую боевую часть - она проникающая и в опору моста войдет "как нож в масло". Кроме того, боевая часть двухступенчатая: первый заряд пробивает отверстие, в которое влетает заряд с толстостенной оболочкой, который далее проникает в бетон, где взрывается. Как пояснил Романенко, для бетонных опор мостов такое попадание означает полную утрату функциональности. То есть речь идет о падении пролета, который держится на этой опоре.

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Таким образом, добавил эксперт, пока что ВСУ превращают Крым в район, где невозможно вести боевые действия, поскольку, в частности, возникают проблемы с топливом для авиации. Из-за дефицита топлива на российских аэродромах, расположенных в Крыму, самолеты превращаются в учебные пособия, отмечает специалист.

"Превратим в зону, где пребывание войск невозможно, снабжение войск заблокировано. А после этого можно будет наносить удары именно по той части, которая заканчивается в Крыму, так, чтобы её нельзя было защитить с материковой части России. Подождём, всё - впереди. Попкорном можно запасаться. Всё будет", - сказал Романенко.

Он пояснил, что Силы обороны наносят удары по электроподстанциям в Крыму из-за того, что российская ПВО питается от электричества. Когда нет электричества, установки переключаются на генераторы, которые, в свою очередь, не смогут работать из-за проблем с топливом.

Романенко рассказал, что россияне для обеспечения оккупированного полуострова электричеством планировали проложить кабель по морю, однако пока "что-то не сложилось". Когда не будет топлива и электричества, российская ПВО, которая сейчас "шатается" в Крыму, рухнет.

Война в Украине - ситуация в Крыму

Напомним, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Крыму достаточно объектов военной инфраструктуры и систем противовоздушной обороны РФ. Кроме того, не стоит забывать, что на оккупированном полуострове базируется авиация Черноморского флота РФ, которая патрулирует акваторию Черного моря. По словам пресс-секретаря, оккупанты наконец должны понять, что Крым для них непосилен, как и обеспечение группировок, находящихся в Крыму и в южных регионах материковой Украины.

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