В оккупированном Крыму поражен 'мозг' аэродрома в Джанкое: эксперт раскрыл детали

Военный эксперт предположил, что после атаки вряд ли командно-диспетчерский пункт можно быстро отремонтировать, если это вообще возможно.

Военно-морские силы ВС Украины во вторник, 20 января, сообщили, что операторы 426-го полка беспилотных систем атаковали командно-диспетчерский пункт на российском военном аэродроме в Джанкое. Военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса ВСУ на условиях анонимности рассказал Радио Свобода, чем важно поражение диспетчерского пункта аэродрома в системе управления воздушным движением российской боевой авиации.

По словам военного эксперта, это фактически "мозг" аэродрома, обеспечивающий бесперебойную работу всей боевой авиации.

"Диспетчерский пункт военного аэродрома не просто важен, а критически важен для обеспечения безопасности, эффективности и координации всех полетов. Этот орган контролирует воздушное движение в зоне взлета/посадки, обеспечивает безопасные интервалы, координирует действия с другими службами. Это, можно сказать, "мозг" аэродрома, обеспечивающий непрерывную и упорядоченную работу всей боевой авиации", – пояснил он.

Видео дня

По его словам, именно отсюда поступают команды управления движением самолетов и вертолетов для выполнения боевых задач. Кроме того, именно сюда стекается вся информация о ситуации в воздухе и на летном поле.

"Командно-диспетчерский пункт – это не только множество разнообразной аппаратуры, включая экраны радаров, метеорологических РЛС, средств связи, но и сотни кабелей, соединяющих КДП с различными аэродромными системами", – отметил бывший украинский офицер.

Поэтому, по его мнению, вряд ли его можно быстро отремонтировать, если это вообще возможно.

"Вероятным решением проблемы для российских военных будет размещение на аэродроме мобильного КДП, но его тоже нужно будет откуда-то доставить, подключить ко всем системам, наладить. Процесс может затянуться на недели", - предположил военный эксперт.

Также, как он пояснил, мобильные КДП предназначены преимущественно для полевых аэродромов и имеют ограниченный набор функций по сравнению со стационарным диспетчерским пунктом.

По данным Крым.Реалии, на авиабазе в Джанкое базируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Капитан 3-го ранга запаса, ранее служивший в военной разведке Украины, на условиях анонимности рассказал изданию, что летом 2022 года там начали появляться штурмовики Су-25.

Аэродром регулярно принимает военно-транспортные борты и стал главным логистическим хабом на севере Крымского полуострова. Примечательно, что для самолетов-штурмовиков и вертолетов оттуда практически одинаковое время подлета к линии фронта как в Херсонской, так и в Запорожской областях.

Капитан 3-го ранга запаса отметил, что по этому военному аэродрому неоднократно наносились удары, которые выводили из строя радиолокационные станции, а также зенитные ракетные комплексы, призванные защищать авиабазу.

"Самая известная атака была в апреле 2024 года, когда впервые по целям в Крыму были применены дальнобойные ракеты ATACMS. Тогда из строя были выведены средства ПВО джанкойского аэродрома и уничтожен боекомплект", - напомнил он.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 22 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, который обеспечивал российскую армию. В Генштабе ВСУ подтвердили, что зафиксировано попадание в цель, но размер нанесенного ущерба еще уточняется. Кроме этого, во временно оккупированном Крыму зафиксированы поражения радиолокационных объектов РФ в населенных пунктах Либкнехтовка, Русаковка и в городе Джанкой.

Также мы писали, что галицкие десантники в Сумской области уничтожили российский разведывательный дрон "Форпост" стоимостью 7,5 миллиона долларов. Украинские военные отметили, что российский БПЛА нес под правым крылом корректируемую авиабомбу КАБ-20. Эксперты издания Милитарный предположили, что дрон нес две авиабомбы, по одной под каждым крылом. Предполагается, что одну враг успел сбросить перед тем, как беспилотник был уничтожен. Сбитый разведывательный БПЛА "Форпост" является уже вторым на счету зенитчиков 80-й ОДШБ.

Вас также могут заинтересовать новости: