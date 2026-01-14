Спутниковые фото подтвердили поражение склада боеприпасов в Крыму в начале января (фото)

На них видны повреждения трех зданий, где хранились артиллерийские боеприпасы врага.

Спутниковые снимки подтвердили поражение дронами Сил беспилотных систем российского склада боеприпасов во временно оккупированном Крыму в начале 2026 года. Об этом сообщили аналитики проекта Dnipro Osint и обнародовали соответствующие изображения.

Эксперты издания "Милитарный" объяснили, что на снимках видно повреждение трех зданий, где хранились артиллерийские боеприпасы российской оккупационной армии вблизи населенного пункта Межгорье. Одно из помещений имеет большие повреждения по сравнению с теми, что расположены рядом и также были поражены.

В то же время отмечается, что неизвестно, какие именно боеприпасы там хранились и в каком количестве, ведь здания не разрушены взрывами.

"Возможно, эти помещения россияне использовали для других нужд, или на момент атаки там было минимальное количество боеприпасов", - добавили эксперты.

Об ударе по российскому артиллерийскому складу возле села Межгорье во временно оккупированном Крыму 7 января сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, в период со 2 по 7 января СБС нанесли серию ударов по 21 объекту в глубине территории РФ и на временно оккупированных территориях.

Другие удары по военным объектам врага

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая привлекается к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск.

Также на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад БПЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков. Кроме того, нанесен удар по пункту управления БПЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.

