Их гибель в бою против сильных и хорошо оснащенных украинских бригад, вероятно, не спасет Курскую область от возможного захвата.

В своих попытках остановить продвижение ВСУ в Курской области Кремль перебрасывает в указанный регион военных с фронта, а также молодых призывников с поверхностной подготовкой, малым количеством тяжелой техники и сомнительным руководством.

Как пишет The Telegraph, такое "подкрепление" не выдерживает долго в бою. Ежегодно в РФ на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В прошлом году таким образом в армию попали 130 тысяч человек - это около десятой части российской военной силы, как сообщается из разных источников.

"До сих пор Кремль пытался вербовать как можно больше представителей нерусских этнических групп - часто ища в других странах, даже в Африке. Также широко использовали заключенных и вербовали русских-добровольцев из бедных регионов. Молодых этнических русских, особенно из центральных и более богатых районов, не отправляли в боевые действия", - отмечает издание.

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Года срочной службы недостаточно, чтобы обучить призывника. Так, новобранцы пехоты армии США проходят 22-недельную подготовку, прежде чем будут оценены как готовые присоединиться к боевому подразделению, а по некоторым специальностям армии США начальная подготовка длится более года.

Некоторые из молодых россиян, попавших в плен в Курской области признались, что прошли всего несколько дней обучения и выстрелили лишь несколько патронов, прежде чем их отправили на поле боя.

Срочники - в лучшем случае незначительное препятствие для продвижения ВСУ. Их гибель в бою против сильных и хорошо оснащенных украинских бригад, вероятно, не спасет Курскую область от возможного захвата, но это позволяет оккупантам продолжать свое наступление в Украине.

В то же время отмечается, что проблема не только в потере территорий Курщины - потеря срочников сильно поразила российское общество. До 6 августа политика Кремля была такой, что призывников привлекают только к вспомогательным работам, а не для боев.

"Вторжение под Курск выявило эту политику тем, чем она всегда была: фарсом. Вынужденный выбирать между жизнью неподготовленных молодых людей и своими амбициями относительно дальнейших достижений на востоке Украины, Кремль выбрал эти достижения. Россияне недовольны. Были разрозненные публичные протесты - то, что нечасто увидишь в авторитарной России. Непонятно, насколько плохими могут быть политические последствия для Путина и его режима", - отмечает издание.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории. Сейчас там действует военная комендатура.

Офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что россияне были вынуждены перебросить подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области и были резервом для оккупантов на передовой. Это несколько облегчает ситуацию для наших войск.

Между тем в разведке Британии сообщили, что Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов. Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

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