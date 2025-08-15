По словам экспертов, большинство американцев не хотят, чтобы Россия одержала победу в войне в Украине.

Республиканцы начинают понимать, что Украина потребует еще одного большого пакета военной помощи от Конгресса, несмотря на обещание вице-президента Джей Ди Вэнса в прошлом году, что Конгресс не будет одобрять снова такую поддержку, как это было в 2024 году. Об этом пишет The Hill.

Однако некоторые республиканцы в Конгрессе ожидают, что война затянется еще на несколько месяцев, поэтому хотят выделить десятки миллиардов долларов, чтобы украинские защитники были обеспечены оружием для остановки наступления РФ.

По словам одного из республиканских сенаторов, в последние недели произошло явное изменение тона Трампа относительно войны и российской агрессии.

"Посмотрите на изменение разговора, посмотрите на изменение тона слов, которые использует Трамп - от достаточно сдержанного отношения к любой дальнейшей поддержке Украины и более приятных высказываний о Путине до нынешнего вызова Путину", - отметил законодатель.

Сенатор добавил, что президент США еще больше понимает, что "важно, чтобы Украина достигла успеха, а Путин - нет".

В то же время республиканский социолог Джим Маклафлин, который работает с Трампом, отметил, что большинство американцев не хотят видеть победу РФ в Украине и считают Путина врагом.

"Очевидно, что американский народ на стороне Украины, как и должно быть", - заверил он.

Также известно, что сенатор Лиза Мурковски (республиканка из Аляски) и член Комитета Сената по вопросам международных отношений Джин Шахин (демократ из Нью-Гемпшира) предложили пакет новой помощи Украине на сумму 54,6 млрд долларов, что привлечет больше внимания, ведь лидеры Конгресса активизируют переговоры по соглашению о расходах на 2026 финансовый год.

В свою очередь консервативный республиканский стратег на условиях анонимности отметил, что среди республиканцев растет уверенность, что Трамп открыт к другому пакету помощи Украине.

"Трамп не полностью отвергает идею выделения дополнительных средств Украине. Я думаю, что все является частью переговоров. Такие люди, как Мурковски и Роджер Викер (сенатор США от штата Миссисипи, член Республиканской партии - УНИАН), все хотят выделить Украине больше средств, но, вероятно, они будут следовать указаниям Белого дома. Белый дом, вероятно, открыт к этому. Я думаю, что вы все равно столкнетесь с сопротивлением со стороны таких людей, как Рэнд Пол (сенатор от штата Кентукки, который выступает против дополнительного финансирования войны и сокращения расходов на оборону в целом - УНИАН)", - отметил стратег.

Военная помощь США для Украины - последние новости

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил, какое американское оружие может предоставляться Украине от Америки. По его словам, США больше не будут выделять средств на военную помощь Украине, однако не будут останавливать и закупок своего оружия европейскими партнерами. Он считает, что таким образом страны ЕС должны активизироваться и взять на себя большую роль в помощи Украине против России.

"И если вы так озабочены этим конфликтом, вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании этой войны самостоятельно", - подчеркнул Вэнс.

Также сообщалось, что в конце июля США одобрили продажу Украине комплексов HAWK и оборудования для БМП Bradley. В целом продажа Украине двух пакетов оружия и оборудования обошлась на общую сумму 322 миллиона долларов.

"Правительство Украины обратилось с просьбой о закупке оборудования и услуг для модернизации боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и программной поддержки. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов", - отметили в агентстве по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности.

