В Кремле убеждены, что с Курщиной потом успеют разобраться.

Кремль сейчас больше заинтересован в оккупации украинского Донбасса, чем в освобождении захваченных ВСУ территорий в Курской области.

"Курщину мы не аннексируем. Захваченная нами территория будет локализована, мы сами ее локализуем, взрывая мосты. Россияне, отступая, также взрывают мосты. То есть это может быть долговременный, но небольшой очаг, который решает больше политические цели, чем военные", - отметил аналитик и журналист Сергей Гармаш в эфире Radio NV.

По его словам, для правителя РФ Владимира Путина Донбасс архиважен - захват этих территорий позволит потом ему говорить, что "цели выполнены и я готов вести переговоры о мире".

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"И тогда Путин скажет: "Я за мир, а вот они, украинцы, не хотят, они хотят войны". И конечно, что это будет использовано во всех западных столицах и это будет серьезный аргумент против нас", - пояснил Гармаш.

Аналитик отметил, что в этом случае общественное мнение в западных странах будет работать против Украины, ведь Киев будет выглядеть как сторона, которая хочет войны.

"Путин думает, что "с Курщиной мы потом разберемся, никуда они не денутся", а вот Донбасс - это стратегически важная, так сказать, цель, цель. Поэтому, несмотря на то, было бы курское наступление [ВСУ] или нет, думаю, что наступление [россиян] на Донбассе было бы очень сильным. Я не знаю, какие ресурсы были отведены на Курщину с Донбасса, здесь трудно оценивать, но считаю, что одно с другим не связано", - добавил он.

Курская операция - последние новости

Как пишет The Wall Street Journal, весной этого года генерал-полковник Александр Лапин, который следил за безопасностью в Курской области, распустил совет, который следил за охраной пограничного региона. Это решение создало еще одну дыру в обороне страны-агрессора, чем и воспользовались ВСУ для молниеносного наступления на Курщине.

СМИ писали, что Путин приказал своим войскам освободить Курскую область до 1 октября.

Группировка войск, которую Россия нарастила на курском направлении фронта, составляет в пределах 25 тысяч человек личного состава, подсчитал военный эксперт Сергей Згурец.

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