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Боевики не пропускают людей на КПВВ, ссылаясь на карантин – пограничники

12:00, 20 июня 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Государственной пограничной службы Юрий Лысюк, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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Он заметил, что с 10 июня были открыты КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и КПВВ «Марьинка» в Донецкой области. За этот период с КПВВ «Марьинка» смежная сторона пропустила 26 человек (с начала карантина), а с КПВВ «Станица Луганская» - 644 человека.

Лысюк подчеркнул, что неподконтрольная сторона отказывается пропускать граждан, ссылаясь на карантинные меры.

Он добавил, что на КПВВ «Станица Луганская» определены два дня, среда и суббота, в которые осуществляется пропуск граждан по согласованным спискам. «Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью - на похороны, на лечение, навестить родных, пропуск не осуществляется», - прокомментировал Лысюк ситуацию в КПВВ.

Как сообщал УНИАН, с 10 июня был частично возобновлен пропуск людей и транспорта в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако с начала возобновления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами,

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