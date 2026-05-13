Россия, вероятно, отказывается от Степногорска: комбриг рассказал, что происходит

По словам военного, судя по всему, противник активизируется в другом месте.

Российские оккупанты, вероятно, отказываются от наступления на Степногорск в Запорожской области, где враг понес большие потери. Об этом в эфире телемарафона заявил командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Игорь Бурдейный.

"Что касается населенного пункта Степногорск, то хочу заверить, что он полностью под контролем Сил обороны Украины. Противник пытается показать свое присутствие на данном направлении. Он делает это, нанося удары артиллерией, применяя FPV-дроны. Присутствие самого противника в населенном пункте фактически отсутствует. Он на этом направлении понес серьезные потери и, скорее всего, отказывается от этого направления", – заявил военный.

Вероятно, противник ищет новые пути для проведения наступательных действий. По данным Бурдейного, очевидно, противник будет пытаться проводить наступательные действия в центре полосы, где держат оборону воины бригады, – направление населенных пунктов Лукьяновка, Павловка. На данный момент, по его словам, обстановка там полностью контролируется, врага нет.

"Украинские военные находятся в остальных населенных пунктах, в частности, в Малых Щербаках, Степовом, поэтому мы полностью контролируем обстановку на данном направлении", – подчеркнул командир бригады.

Он отметил, что подразделения, которые находились на Степногорском направлении, противник отвёл, вероятно, будет доукомплектовывать и применит на других направлениях. В то же время россияне ищут слабые места в обороне ВСУ, добавил Бурдейный. По его словам, на данный момент в зоне ответственности 128-й бригады противник применяет технику только для эвакуации раненых.

Как добавил военный, чтобы показать свое присутствие, россияне действуют небольшими группами, но продвинуться им не удается.

Степногорск в центре внимания

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что россияне по побережью бывшего Каховского водохранилища пытаются прорваться и взять под контроль Степногорск. Оттуда Силы обороны выбивали противника, успеха у врага там нет, но Степногорск – один из приоритетов для россиян.

Степногорск имеет стратегическое значение как для украинских войск, так и для армии РФ. Начальник отдела коммуникаций 65-й отдельной механизированной бригады Сергей Скибчик заявил, что Степногорск – точка, из которой оккупанты могут перерезать логистическую трассу Комишуваха – Таврийское – Орехов, что для логистики ВСУ (в случае успеха противника) может стать большой проблемой.

