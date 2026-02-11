Рада одобрила отсрочку для тех, кто отслужил по 'Контракту 18-24'

Речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на год.

Верховная Рада Украины поддержала закон о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, отслужившей по контракту во время военного положения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за законопроект "О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации некоторым категориям граждан" (регистрационный номер 13574) как за закон проголосовали 243 народных депутата.

В принятом законе речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Многие депутаты предлагали этим молодым людям предоставить отсрочку не на один год, а до тех пор, пока им не исполнится 25 лет, но это предложение не было поддержано.

"Контракт 18-24"

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года в Украине запустили контракты для украинцев 18-24 лет. Они предусматривали выплату 1 миллиона гривен, из которых 200 тысяч выплачивают сразу, а остальное - во время службы. Также контракт предусматривает социальные гарантии, в частности возможность "нулевой ипотеки".

