Воздушные силы поразили место сосредоточения российских операторов БПЛА в районе Северска

Также украинская авиация нанесла удар по месту сосредоточения личного состава врага в районе Котляровки и Григоровки.

Воздушные силы ВСУ при помощи авиации поразили здание в районе Северска в Донецкой области, откуда работали российские операторы дронов. Также украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации, сообщает Группировка войск "Восток" на своей странице в Facebook.

Украинская авиация, в частности, нанесла удар по месту сосредоточения личного состава врага в районе Котляровки и Григоровки. Всего подразделения Сил обороны в зоне ответственности ГВ "Восток" за прошедшие сутки отбили 52 штурма российских оккупантов. Отмечается, что противник несет значительные потери.

Также в ГВ "Восток" рассказали, что на Покровском направлении украинские бойцы остановили 34 штурмовые действия россиян возле населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Орехово и Дачное. На этом направление защитники ликвидировали 62 оккупантов и ранили еще 24 вражеских солдата, уничтожили 18 дронов, три единицы автомобильного транспорта и две артиллерийские системы, поразили танк, четыре единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава врага.

Видео дня

Кроме того, в ГВ "Восток" подчеркнули, что оборона Покровска продолжается. Украинские войска контролируют северную часть города. В Мирнограде защитники держат оборонительные рубежи и ликвидируют россиян на подступах к городу.

Силы обороны вышли из Северска - что известно

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские защитники вышли из населенного пункта Северск в Донецкой области. В районе города продолжаются тяжелые бои.

В Генштабе ВСУ поделились, что решение было принято для сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений. Отмечается, что защитники во время боев за Северск истощили врага.

Вас также могут заинтересовать новости: