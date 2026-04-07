Война продлится ещё три года? Депутат объяснил, откуда взяты такие оценки

Народный депутат Ярослав Юрчишин прокомментировал заявления Дмитрия Разумкова о продолжительности войны.

Три года боевых действий, о которых сегодня во время своего выступления в Верховной Раде говорил внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, не являются точными сроками. Об этом заявил нардеп Ярослав Юрчишин в комментарии УНИАН.

Нардеп заявил, что на данный момент невозможно четко определить, сколько еще продлится война. По его словам, информация о возможных трех годах боевых действий появилась после сообщений о якобы поручении президента подготовить план работы парламента на этот период.

В то же время во фракции "Слуга народа" уточнили, что речь шла не о фиксированном сроке, а об одном из возможных сценариев планирования – наряду с вариантами на год или два.

Юрчишин подчеркнул, что официально никаких конкретных сроков не определено:

"Никаких четких сроков официально не фигурирует. Неофициально говорят о разных перспективах. В частности, еще недавно президент говорил, что мы близки к миру. Но началась война на Ближнем Востоке. Теперь перспектива успешных переговоров отдалилась".

В то же время депутат подчеркнул, что война носит характер конфликта на истощение, поэтому ключевая задача Украины – выстоять дольше, чем Россия. Для этого важно усиливать сотрудничество с европейскими партнерами, активизировать евроинтеграцию и развивать оборонно-промышленный комплекс совместно с демократическими странами.

Комментируя вопрос ресурсов, Юрчишин отметил, что не стоит привязываться к конкретным срокам:

"Как я уже говорил, речь не идет конкретно о трех годах или году. Это война на истощение. Поэтому нам нужно продержаться дольше, чем Россия. Хотя здесь очень важно понять: если Россия не проиграет, а будет иметь силы восстановиться, возможно возобновление войны в будущем. Поэтому нам нужно очень активно интегрироваться в ЕС и стать соучредителями новой европейской системы безопасности".

Что предшествовало

Напомним, сегодня нардеп Дмитрий Разумков заявил, что война может длиться еще три года. По его словам, на сроки влияет ситуация в Иране и другие факторы.

В свою очередь нардеп Александр Мережко пояснил, что подобных расчетов быть не может, потому что все зависит от одного человека и от одной страны – кремлевского диктатора Владимира Путина и России.

