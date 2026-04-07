'Война продлится ещё три года': Разумков объяснил своё заявление в Верховной Раде

Сегодня власти продвигают идею о том, что при нынешнем соотношении сил война продлится ещё два-три года, говорит народный депутат.

Во время заседания Верховной Рады 7 апреля нардеп Дмитрий Разумков заявил, что война может продлиться еще три года. Украинский политик рассказал УНИАН, что он имел в виду, на чем основана такая оценка и способна ли Украина, по его мнению, продолжать войну в течение еще нескольких лет.

"Сегодня власть через подконтрольных блогеров, средства массовой информации, по большому счету это не является большой тайной, даже в стенах парламента, продвигает идею о том, что война при том раскладе сил, который есть сегодня, будет длиться еще два-три года. По-разному это оценивают, кто-то привязывает это к сроку Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.) – что, возможно, что-то изменится после смены главы Соединенных Штатов Америки. Я не до конца понимаю, как именно", – пояснил он.

Политик предположил: если завтра в США будет другой президент, это не означает, что он отправит в Украину свою армию для помощи на фронте. По его словам, все остальные варианты, даже предоставление вооружения, не будут означать завершение войны. Впрочем, отметил он, "это, возможно, будет означать усиление нашей позиции, переговорной позиции".

"Вторая история – о двух годах, потому что по разным подсчетам у России еще есть запасы на два года войны, но на самом деле от "говорящих голов Банковой" я помню истории о "двух-трех неделях – и у них закончатся ракеты, и мы начнем отвоевывать", – сказал Разумков.

Он напомнил, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказывал, что "он в 23-м году будет пить кофе в Ялте":

"Не видел я каких-то его селфи из Ялты, возможно, просто пропустил".

Отвечая на вопрос, что может затянуть войну на 2 года, Разумков сказал, что "в парламенте многие готовятся к такому сценарию".

"Но я думаю, что эти коллеги мало выходили на улицу, общались с людьми и не до конца понимают, в каких условиях сегодня живет страна и что далеко не все готовы терпеть войну в том формате, как есть сегодня, в течение двух-трех лет", – отметил депутат.

По его словам, "у нас о границах 91-го года любят рассказывать те, кому точно не грозит попадание на фронт, у которых есть либо отсрочка, либо другие какие-то возможности не присоединяться к рядам Вооруженных сил Украины".

"Поэтому с такой позицией очень легко говорить, как тот самый Мережко (нардеп Александр Мережко, – ред.) говорит, что мы можем воевать 10 лет. Пусть идет, пусть воюет 10 лет. А с другой стороны, если у власти кто-то устал, то пусть сдают мандаты и тоже присоединяются к рядам Вооруженных сил Украины. Там и "звезды" им подправят, и в спинах болеть не будет, и все у них будет хорошо", – добавил Разумков.

Окончание войны в Украине: что говорит Мережко

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, комментируя заявление Разумкова о еще 2-3 годах войны, рассказал УНИАН, от чего зависят сроки окончания боевых действий в Украине.

По его словам, подобных расчетов быть не может. Мол, все зависит от одного человека и одной страны – от кремлевского диктатора Владимира Путина и России.

Вас также могут заинтересовать новости: