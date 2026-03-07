'РФ не станет банкротом в этом году': эксперт объяснил, как важный фактор повлияет на продолжительность войны

По словам Леушкина, война в Иране позволит РФ найти деньги еще на год российско-украинской войны.

Россия благодаря иранской войне и блокированию официальным Тегераном стратегически важного Ормузского пролива увеличит поставки собственной нефти в Китай, что даст им дополнительный ресурс для затягивания российско-украинской войны как минимум на год. Такое мнение в интервью УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Для нас это не очень хорошо. Это означает, что РФ не станет банкротом в этом году. И у нас война теперь только из-за этого затянется как минимум на год", - отметил эксперт.

Он пояснил, что из-за блокирования Тегераном стратегически важной артерии прекратились поставки иранской нефти в Поднебесную.

"И где Китаю заместить этот объем? Конечно, только в России. Почему биржевая котировка Urals дошла до 70 долларов за баррель? Потому что теперь на нее появился дополнительный спрос. Всю иранскую нефть Китай заместит российской", - пояснил эксперт.

Лёушкин добавил, что при условии затягивания войны в Иране и сохранения Ормузского пролива закрытым, цена на нефть может вырасти до 90-100 долларов за баррель. Аналитик отметил:

"Далее дополнительные мощности начнет расконсервировать Саудовская Аравия, увеличение объемов добычи в Венесуэле, Бразилии, Гайане. Китай вместо потерянных объемов купит российскую нефть, и этот объем будет компенсирован. Но на это нужно как минимум 2-3 месяца".

Ситуация в Иране

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер. По словам Дмитрия Леушкина, блокировка Ормузского пролива способствует и росту цен на украинских АЗС.

