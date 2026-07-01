Россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне: среди погибших - 18-летняя девушка

Девять человек получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Российские оккупанты направили дрон на маршрутный автобус в Херсоне: погибли два человека, в том числе 18-летняя девушка, которая готовилась поступать в учебное заведение.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, россияне атаковали транспортное средство в семь утра в Центральном районе города. По словам чиновника, в это время в общественном транспорте больше всего людей.

"Оператор вражеского беспилотника точно видел, что перед ним гражданский транспорт с людьми, которые ехали по своим делам. Но этот террорист сознательно принял решение нанести удар", – подчеркнул чиновник.

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В результате атаки погибли два человека, в том числе 18-летняя девушка, которая ехала оформлять документы для поступления в учебное заведение. Трагедия произошла на глазах у матери девушки, добавил Прокудин.

По его данным, ещё 9 человек пострадали. Сейчас известно, что в больницу доставлены 36-летний мужчина и пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет. Среди раненых – две медицинские работницы. Предварительно, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Одна из пострадавших, по данным чиновника, получила крайне тяжелые ранения – медики провели операцию и стабилизировали состояние пострадавшей.

Как уточнил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, среди пострадавших – старшая медицинская сестра неврологического отделения детской областной больницы.

Также, по его данным, около полудня российские террористы направили БПЛА типа "Гербера/Шахед" в самый центр Херсона. В одном из помещений возник пожар, в соседних многоэтажках выбило окна.

"В результате этой циничной атаки погибла женщина, ещё две жительницы города получили ранения", – заявил Шанько.

Россияне наносят удары по Херсону

Напомним, российские оккупанты, находящиеся на временно оккупированном побережье Херсонской области, часто наносят удары по областному центру. В частности, 2 мая они также нанесли удар по маршрутке в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погибли два человека – работник коммунального предприятия и женщина. Ранения получили ещё семь человек – шесть мужчин и одна женщина, среди которых четверо работников коммунальной службы. Люди получили взрывные травмы.

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