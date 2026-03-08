Хотели заехать на броне: военные рассказали о попытке россиян прорваться возле Гуляйполя

Техника противника сожжена, десант пытался укрыться в жилой застройке.

Россияне пытались прорваться на Гуляйпольском направлении с помощью бронетехники, но были уничтожены украинскими военными.

Об этом заявили в пресс-службе 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. "Россияне из 40 ОБрМП снова попытались прорваться на Гуляйпольском направлении. Вчера им не удалось осуществить проникновение малой пехотной группой, но по неизвестным причинам они поверили в собственные силы и решили на этот раз заехать на броне", - говорится в сообщении.

Как пояснили в бригаде, вражескую технику – боевую бронированную машину и два квадроцикла с десантом, которые двигались по маршруту Малиновка-Зеленый Гай-Гуляйполе, вовремя обнаружили операторы 414 ОБрБпС "Птицы Мадяра". После этого к работе присоединились дроны 225-го отдельного штурмового полка, 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и другие подразделения Сил обороны Украины.

В результате техника противника была сожжена, десант пытался спрятаться в жилой застройке, но "и там его настигла смерть".

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщал, что на юге самым активным направлением остается Гуляйпольское. Кроме штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации.

По словам Волошина, враг пытается взять под контроль населенный пункт Зализничное, за которым расположено село Гиркое, стремится охватить город Гуляйполе, вытеснить оттуда ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья. Российская пропаганда, сказал спикер, даже заявляет, что берет под контроль некоторые населенные пункты, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

