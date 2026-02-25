Операция ВСУ на юге: военный назвал главную цель Украины

Военный отметил, что россияне накопили силы и уже перебрасывают их в Запорожскую область.

На Гуляйпольском направлении защитники сейчас осуществляют наступательные действия, чтобы улучшить оперативную обстановку и тактическое положение подразделений ВСУ на этом участке фронта. Об этом заявил командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов в комментарии для "АрмияInform".

Он рассказал, что операция ВСУ заставила оккупантов отвлечься от наступательных действий на Запорожском направлении. По его словам, сейчас враг сосредоточил внимание на восстановлении утраченных позиций на Гуляйпольском направлении.

Филатов добавил, что россияне накопили силы и уже перебрасывают их в Запорожскую область. По его словам, из-за этого украинские войска были вынуждены начать наступательную операцию.

Видео дня

"Если войска РФ сконцентрируют свое внимание на атакующих действиях в направлении города Запорожье вдоль береговой линии, то будут рисковать вообще загнать свою группировку в окружение", - подчеркнул военный.

Успехи Сил обороны на южном участке фронта

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах Сил обороны Украины на южном участке фронта. По его словам, на юге защитникам удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами.

Сырский подчеркнул, что ситуация на этом участке сложная. Он поделился, что враг продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства и бронетехнику.

Вас также могут заинтересовать новости: