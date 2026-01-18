Нащупали слабое место обороны: эксперт объяснил успехи РФ под Гуляйполем

Сейчас бои происходят в самом городе, отметил эксперт.

Российские оккупанты добились успехов в районе Гуляйполя, поскольку Украина допустила проникновение вражеских сил в город.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Это произошло, потому что они примерно 4 месяца назад нащупали слабое место нашей обороны и сфокусировали там небольшое количество подразделений, нанесли удары и продавлили фланги вокруг Гуляйполя. И сейчас уже бои идут непосредственно в самом городе", – сказал Нарожный.

Он добавил, что это направление является стратегическим, поскольку позволяет РФ не только продвигаться в Запорожской области, но и создавать угрозы для линий снабжения Украины в Донецкой области.

"Почему удается продвигаться? Потому что, если враг сосредоточится на каком-то участке фронта, особенно в таких условиях, как конкретно там, где степь, где маленькая плотность населенных пунктов, там, где нет лесов, то протиснуть они нас смогут. Потому что у них преимущество в личном составе, потому что у них преимущество в авиации. Большое количество ударов они наносят буквально каждый день. Именно поэтому они и продвигаются", – добавил Нарожный.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что Силам обороны пришлось покинуть некоторые позиции в Гуляйполе. По словам экспертов, сейчас бои продолжаются в западной части города. Сейчас там уже также фиксируются войска РФ.

Между тем, спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что РФ начала перебрасывать десантников на юг – в район Гуляйполя и Орехова. По его словам, целью врага является усиление темпов наступления.

