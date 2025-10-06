Журналистам стало известно о расформировании большой группировки войск и сокращении функций Михаила Драпатого.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр" (бывшая "Хортица"), которой командовал генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом сообщила "Украинская правда".

Отмечается, что ОСУВ "Днепр" отвечала за значительную часть фронта, удерживая на востоке линию от Запорожья до Харьковщины. Восемь месяцев группировку возглавлял генерал-майор Михаил Драпатий.

В частности, ОСУВ отвечала за распределение боеприпасов между бригадами. Эти функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Драпатий, по данным УП, сохранит должность командующего Объединенных сил и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом уменьшится примерно вдвое.

Один из полковников ВСУ, с которым разговаривала УП, назвал это "способом убрать конкурента". Хотя при этом и согласился с необходимостью расформировать ОСУВ, поскольку ВСУ реформируются и переходят на корпуса.

"Но этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский. Какие реформы? Ни один корпус еще не командует своим набором войск, никто не имеет права на маневр. Бежали от тактических групп (ТРГ), а вон по Серебрянскому лесу ее вновь создали", - сказал военный.

Напомним, что 1 июля стало известно о том, что Михаил Драпатий подал в отставку с должности командующего Сухопутных сил ВСУ. Он объяснил это тем, что не смог предупредить удар россиян по учебному полигону №239, где погибли украинские военные. Говорил, что не дожал и не смог обеспечить выполнение приказов.

Через два дня после этого Зеленский перевел Драпатого на другую должность - командующего Объединенными силами. Однако он оставался командующим оперативно-стратегической группой войск "Хортица". А новым командующим Сухопутными войсками ВСУ указом президента назначен Геннадий Шаповалов.

