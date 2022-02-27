Члены организации будут, в частности, бороться с мародерами.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил о создании областной "Муниципальной варты".

Об этом он сказал в видеообращении в Telegram-канале Николаевской ОГА.

"Я сейчас распоряжением делаю областную "Муниципальную варту". И у нас уже желающих под 100 человек, которые будут бороться с мародерами, патрулировать и так далее... Мы сейчас порядок наведем, чтобы ночью не шастали какие-то негодяи, а днем у нас все прекрасно отрабатывает тероборона, полиция", - заявил Ким.