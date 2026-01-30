'Шаг навстречу Трампу': генерал раскрыл, для чего на самом деле Путину энергетическое перемирие

Россия заинтересована в таком перемирии, считает Игорь Романенко.

Украина предлагала РФ прекратить любые удары по энергетике еще с начала переговоров в 2025 году, однако Москва не пошла на эти договоренности.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, добавив, что во время переговоров в Абу Даби кроме вопросов территорий и завершения войны обсуждалась и возможность энергетического перемирия.

"Между россиянами и украинской делегацией состоялись эти переговорные процессы. Стороны как будто шли на них. Но вопрос, как стороны подойдут к этому официально. И здесь Путин, понимая, что нужно идти навстречу, потому что этот год достаточно непростой, захотел сделать шаг навстречу Трампу, поднять его и одновременно показать, какой Путин миротворец. И поэтому они договорились, что Трамп просил, Путин услышал и какие они хорошие ребята", - сказал Романенко.

Он добавил, что россияне сами во время переговоров поднимали вопрос украинских ударов по НПЗ. Что свидетельствует о том, что Москва также заинтересована в этом перемирии.

"Во время последних трех ударов они использовали корабельные ракеты, учебные ракеты, ракеты, которые выпускали в этом году. О чем это говорит, что у них дефицит с нанесением ударов. Но это не все. У них начался дефицит и в ПВО, чтобы прикрывать НПЗ... Но переговорный процесс по этому поводу был и есть наработка. Это такой штрих, который говорит о том, что на сложные вопросы можно находить сложные компромиссы и продвигаться вперед", – добавил Романенко.

Энергетическое перемирие: что известно

Напомним, утром 29 января ряд российских военкоров заявили о договоренности с Украиной об энергетическом перемирии. Впоследствии президент США Дональд Трамп сказал, что якобы лично попросил Путина не наносить удары по украинской энергетике. По словам Трампа, кремлевский диктатор согласился на это.

Владимир Зеленский заявил, что вопрос энергетического перемирия поднимался во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Президент отметил, что после заявления Дональда Трампа Украина ожидает, что эти договоренности будут выполняться.

