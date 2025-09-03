Одна из текущих проблем - это отсутствие наказания для нарушителей международного права, отметил Андрей Юсов.

Новая архитектура безопасности в Европе, которая будет формироваться по результатам войны в Украине, будет опираться на определенный исторический опыт. Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время дискуссии на тему "Вторая мировая война: архитектура памяти и международной безопасности".

"ООН сформировали по результатам Второй мировой. ООН трансформируется сегодня по результатам уже, как и мировая архитектура безопасности, этой на самом деле глобальной войны. Украина платит за это большую цену. И все, что можно использовать от сопротивления украинцев российской агрессии в формировании новой архитектуры безопасности - от альянсов новых, возможно, до гуманитарного права - мы должны это сделать", - сказал Юсов.

В частности, отметил представитель ГУР, война в Украине показала, что международное гуманитарное право устарело и не работает в реальных условиях.

"Женевские конвенции, сформированные десятки лет назад, не выдерживают критики. И главный вопрос - это отсутствие инструментов принуждения к выполнению сторонами конвенции. А второе - это наказание. И неотвратимость наказания - это то, что должно было бы быть в следующих, модифицированных версиях гуманитарного права и Женевских конвенций", - пояснил Юсов.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Зеленский и Путин "пока не готовы" к личной встрече. В то же время встречи сторон в Стамбуле, которые происходили ранее, показали, что путь к миру остается открытым.

Между тем The Times отмечает, что хоть Россия и срывает личную встречу Путина и Зеленского, но Дональд Трамп, вероятно, возложит ответственность за это на Европу. В частности американский президент может обвинить европейцев в том, что они поощряли Киев быть неуступчивым в отношении российских ультиматумов и ждать лучших условий мирного соглашения.

