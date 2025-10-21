Его собираются вывести на орбиту не позже, чем через 2 года.

Чехия станет первой страной, которая построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и продолжительности светового дня.

До сих пор Украина в наблюдениях была вынуждена полагаться на снимки, предоставленные другими государствами, и сама запросила такую поддержку. В разработке и создании спутника примут участие чешские компании с опытом в области космических технологий, особенно в строительстве малых спутников, пишет Министерство транспорта Чехии.

Сообщается, что спутник будет оснащен системой, объединяющей радиолокационную съемку (SAR), оптическое и радиационное зондирование, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких диапазонах. Это позволит вести наблюдения за поверхностью Земли даже ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

В будущем подаренный Чехией спутник может стать частью более крупной группировки из нескольких аппаратов.

"Подарить спутник — это конкретное выражение нашей солидарности и решимости помочь Украине в создании её цифровой инфраструктуры, укреплении операционного суверенитета и устойчивости. Это инвестиция в её будущее, а значит, и в стабильность Европы", — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Проект спутника для Украины будет запущен в ближайшие месяцы, а его вывод на орбиту ожидается примерно через год.

