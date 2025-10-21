После начала полномасштабной войны компания "Май Украина", которая имела связи с российским бизнесом, сменила название на "Трипольское Солнце". Но следствие показало: изменили только вывеску

В 2022 году на чайном рынке Украины появился новый бренд - "Трипольское Солнце". Но как оказалось, это не новая компания, а переименованная старая - "Май Украина", которая ранее была связана с российскими владельцами. Об этом пишут е-новости по материалам расследования СтопКор.

Компания "Май" - один из крупнейших производителей чая и кофе в России. Под его брендами продаются Curtis, Richard, Майский, Лисма и Coffesso. Основатель компании - уроженец Украины Игорь Лисиненко, который сделал бизнес в Москве, был депутатом госдумы от "единой России" и получал государственные награды.

В свое время компания работала и в Украине. "Май Украина" была зарегистрирована в Киевской области. Владельцем долгое время оставалась главная структура из РФ, а затем - московская компания "Транспрод", утверждают журналисты Стопкор.

После полномасштабного вторжения в 2022 году произошел ряд изменений в собственности. Сначала компания была оформлена на жительницу Полтавской области, затем - на юридическое лицо из Армении, а затем - на двух граждан Украины.

В том же году появилась новая компания - ООО "Трипольское Солнце". Но, как установило следствие, это была лишь смена вывески. Работники, производственные мощности и оборудование остались без изменений. Начали выпускать новые бренды: "Трипольское Солнце", "Tea Moments" и "Sherlock Secrets".

Суд признал "Трипольское Солнце" правопреемником "Май Украина". Это означает, что фактически деятельность компании продолжилась, несмотря на смену названия.

Часть счетов предприятия была арестована. Разрешили только базовые финансовые операции: зарплаты, налоги, оплату коммунальных услуг и помощь ВСУ, утверждают журналисты Стопкор.

Юристы обращают внимание: если доказано, что компания сохранила контроль со стороны бывших бенефициаров или ведет бизнес в РФ, могут быть основания для уголовного производства и санкций.

Юрист Евгений Промский отмечает: "Если будет доказано, что это только вывеска, а фактически деятельность не изменилась - есть основания для уголовного производства. Если компания подконтрольна тем же бенефициарам, и если СНБО сочтет необходимым - можно применить санкции".

Таким образом, история "Май Украина" - это пример того, как бизнес с российским прошлым может оставаться на украинском рынке, просто сменив обертку.